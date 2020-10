„Es wird auch mal munter diskutiert“

Tjarde Bandowski über seinen Fünferpack und die Arbeit mit Papa Volker

+ © Andreas Fischer Mit Zug zum Tor: Der Bergshäuser Tjarde Bandowski (Mitte), hier im Spiel aus der vergangenen Saison gegen die Rengershäuser Sefa Yagiz Toksoy (links) und Lukas Kahnt, erzielte in Heiligenrode beim 5:0-Erfolg alle fünf Treffer. © Andreas Fischer

An das Stadion am Park in Heiligenrode wird Tjarde Bandowski nun seine ganz persönliche Erinnerung haben. Mit ihr verbunden sind die Zahlen 2, 40, 45+1, 65 und 71. Also die Minuten, in denen der Stürmer der FSV Bergshausen zuschlug. Fünfmal beim 5:0. Und nachdem der 22-Jährige bereits am vergangenen Spieltag vier Tore beim 7:1 gegen Zierenberg erzielt hatte, durfte er nun innerhalb von einer Woche neunmal jubeln.