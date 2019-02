Trainer Janusch verlässt Sandershausen

Sandershausen – Nun ist es amtlich: Trainer-Urgestein Friedhelm Janusch verlässt am Saisonende nach vier Jahren erfolgreicher Tätigkeit den derzeitigen Tabellenzweiten der Fußball-Verbandsliga, die TSG Sandershausen.

Eine Überraschung ist dies für Kenner der Szene sicher nicht, denn Januschs Maxime lautete bisher: Drei Jahre bei einem Klub sollten reichen. Dass der 68-Jährige diesmal von seiner Gewohnheit abwich, ist wohl der guten Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen der Niestetaler mit ihrem Coach zu verdanken.

Als der Erfolgstrainer 2015 in Sandershausen antrat, übernahm er sicher keine graue Maus der Liga, sondern ein Team, dass Jahr für Jahr in der Spitzengruppe der Gruppenliga (Gruppe 2) vertreten war. Über Platz fünf im ersten Jahr und Rang vier im zweiten gelang in der vergangenen Spielzeit in überragender Manier der Aufstieg. Und dort wurde nicht demütig der Klassenerhalt als Ziel ausgegeben, nein, es sollte ein Rang im gesicherten Bereich der Verbandsliga sein.

Die Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen: Die TSG rangiert derzeit auf Platz zwei. Sollte das Nachholspiel gewonnen werden, winkt sogar der Platz an der Sonne. Und einer der ersten beiden Plätze soll dann auch am Saisonende rausspringen, wenn es nach dem Coach geht: „Wir halten auf jeden Fall an der Zielsetzung fest, am Saisonende auf Platz eins oder zwei zu stehen.“

Janusch verlässt den Verein schweren Herzens, indem er feststellt: „Mit den Verantwortlichen der TSG hatte ich eine Zusammenarbeit, die ihresgleichen sucht. Ich habe mich in Sandershausen immer wohlgefühlt und auch jegliche Unterstützung erhalten.“

Wie es bei ihm selbst weitergeht, darüber mochte sich Janusch nicht äußern. Gerhard Rühlmann, Stellvertretender Abteilungsleiter der TSG, bedauert die Entscheidung des Trainers und sagt: „Natürlich waren wir vorbereitet. Am Ende hofft man aber immer noch, dass es vielleicht doch gemeinsam weitergeht.“

Nun wollen sie als erstes die neue Situation mit der Mannschaft besprechen und ganz sicher auch den Markt sondieren. „Wir werden keinen Schnellschuss machen, wissen aber auch, dass die Fußstapfen eines Friedhelm Janusch riesengroß sind“, bleibt Rühlmann trotz des Handlungsbedarfs souverän und gelassen.