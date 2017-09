Das Treffen der Überflieger

Zugegriffen: Der Kaufunger Keeper Niklas Grujo (links, hier vor CSC-Spieler Lars Frerking am Ball) und sein Teamkollege Bastian Schäfer empfangen den SVA Weidenhausen. Foto: Schachtschneider

Kaufungen. Zwei aktuelle Überflieger der Fußball-Verbandsliga treffen im Freitagabendspiel unter Flutlicht aufeinander. Auf der einen Seite der seit sechs Partien ungeschlagene Aufsteiger SV Kaufungen (9./16:19/13), auf der anderen die beste Offensivmannschaft der Liga – der SV Weidenhausen (3./29:20/19). Die Begegnung wird heute um 19.30 Uhr im Kaufunger Lossetalstadion angepfiffen. Fünf Aspekte der Partie.

1.Der Lauf: Kaufungen ist bislang im September noch ohne Niederlage. Zuletzt gab es drei Siege und drei Unentschieden. Bei Mitaufsteiger Petersberg spielte der SV am Samstag 1:1. Weidenhausen gewann fünf seiner letzten sechs Pflichtspiele. Am Samstag brachten die Adlerträger mit einem 4:0 Spitzenreiter Sand die erste Niederlage bei.

2. Die Leistungsträger: Bei den Gästen fallen mit Blick auf die Torjägerliste Sören Gonnermann (10 Treffer) und Jan Gerbig (7) auf. Bei Kaufungen steht Tobias Boll aktuell bei fünf Toren. Die meisten Spielminuten haben für den SVK bislang Kevin Hermansa, Niklas Grujo, Bastian Schäfer, Marius Ehlert und Cedric Dziabas absolviert.

3.Die Ausfälle: Neben Hannes Peschutter, Jonas Kaczenski und Miguel Schneppe fällt verletzungsbedingt auch Niclas Thöne aus. Der Stürmer verletzte sich in Petersberg am Knie. Es besteht Verdacht auf einen Kreuzbandanriss. Eine MRT-Aufnahme des Knies wurde schon gemacht. Die Auswertung der Bilder steht noch aus.

4.Die Taktik: Trainer Jörg Müller erwartet, dass Weidenhausen sein Team frühzeitig unter Druck setzen will. Im Umkehrschluss müsse der Aufsteiger erst einmal sicher stehen und dann auf sein Umschaltspiel achten. „Im Vergleich zur Partie in Petersberg müssen wir unser Ballbesitzspiel verbessern“, fordert der SVK-Trainer.

5.Die Chance: „Weidenhausen ist eine absolute Verbandsliga-Spitzenmannschaft“, sagt Müller. „Sie haben in den vergangenen Jahren zur Genüge bewiesen, welche Qualität sie der Offensive haben. In dem Spiel muss bei uns alles passen, wollen wir punkten. Jeder Spieler muss 100 Prozent bringen, sonst sind wir chancenlos. Nichtsdestotrotz gehen wir aber selbstbewusst in das Spiel und wollen für eine Überraschung sorgen“, sagt Jörg Müller.

Von Sebastian A. Reichert