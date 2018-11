Ein treuer Hermanne

Handballer Hans Most feiert morgen den 75. Geburtstag

+ In Aktion: Hans Most, der dem SV Hermannia stets die Treue hielt, wird morgen 75 Jahre alt. Fotos: privat/nh

kassel/vaake. Vom trüben deutschen November zog es ihn in südliche Gefilde. Dort feiert Hans Most mit seiner Rita am Sonntag seinen 75.Geburtstag. „Ich möchte vor dem Winter noch ein bisschen Sonne tanken“, wünschte sich das ehemalige Handball-Ass des SV Hermannia drei Tage vor seinem Abflug nach Sharm El Sheikh ans Rote Meer.