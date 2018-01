Ein Trio soll es richten

Trainersuche beim TV Jahn: Hoffmann, Fooken und Margraf teilen sich die Arbeit

+ Uwe Hoffmann

KASSEL. Die Volleyballerinnen des TV Jahn Kassel verschlägt es am Samstag nach Waldgirmes. In der Dritten Liga steht ab 20 Uhr das nächste Hessenderby an. Doch viel spannender als das Spiel selbst, gestaltete sich die Suche nach einem Trainer. Durch den Rücktritt von Alex Schön ist der Posten erst kürzlich frei geworden. Viele Gespräche fanden in der Zwischenzeit statt. „Wir mussten uns viele Möglichkeiten überlegen. Uns war klar, dass wir so kurzfristig keine optimale Lösung erwarten konnten“, erzählt Mannschaftsführerin Anna-Lena Stark. Eine missliche Lage für eine Mannschaft im Abstiegskampf.