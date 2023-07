Tschechische Feiertage in Kassel: Barnat/Rikl siegen im Doppel, Sonntag Finale im Einzel

Wilhelmshöhe Open

+ © Dieter Schachtschneider Am Samstag zweimal im Einsatz: der Bolivianer Murkel Dellien. © Dieter Schachtschneider

Während am Samstag auf dem heiligen Rasen in Wimbledon die Tschechin Marketa Vondrousova ihren ersten Grand-Slam-Titel bejubelte, zog in Kassel ein Tscheche ins Endspiel der Wilhelmshöhe Open ein.

Kassel – In diesem trifft er am Sonntag ab 14 Uhr auf einen Brasilianer. Im Doppel triumphierten zwei Tschechen gegen einen Bolivianer und einen Serben.

Die Einzel

Halbfinal-Zeit auf den Prinzenplätzen am Fuß des Bergparks. Trotz des leichten Regens gegen Mittag in Kassel konnten die beiden Tennismatches ohne Verzögerung über die Bühne gehen. Einmal war es eng, einmal eine recht klare Angelegenheit.

Spannend war es zwischen dem Brasilianer Daniel Dutra da Silva und dem Bolivianer Murkel Dellien. Der 35 Jahre alte Dutra da Silva, ältester Spieler des Turniers, hatte bis zum Halbfinale keinen Satz und nur zehn Spiele abgegeben. Doch Dellien forderte ihn mehr. Der 25-Jährige gab den ersten Satz mit 4:6 ab. Im zweiten ging es bis in den Tiebreak. In diesem führte Dellien 6:5, schlug zum Satzgewinn auf. Doch die folgenden drei Punkte gingen allesamt an den Brasilianer, der seine Weste damit weiß hielt und im Finale steht. Gegen Dellien verlor er aber genauso viele Spiele wie in drei Matches zuvor zusammen.

Im zweiten Halbfinale standen sich dann der Tscheche Andrew Paulson (21) und der Belgier Buvaysar Gadamauri (22) gegenüber. Paulson profitierte in diesem Match von vielen einfachen Vorhandfehlern seines Gegners, gewann Satz eins 6:1, den zweiten nicht ganz so deutlich, aber ebenfalls – 6:4. Gadamauri hatten im letzten Aufschlagspiel des Tschechen aber sogar noch mal einen Breakball, den er nicht nutzte. Nach einer Stunde und zehn Minuten endete dieses Match, das erste hatte zwei Stunden und 25 Minuten gedauert.

Heute im Einzel-Finale treffen ab 14 Uhr auf der Anlage an der Burgfeldstraße ein Brasilianer und ein Tscheche aufeinander. Beide Spieler trennen 14 Jahre – es wird ein Duell der Generationen.

Das Doppel

Es traf die Nummer zwei der Setzliste auf die Nummer vier, die Tschechien Jiri Barnat (21) und Patrik Rikl (24) gegen den Bolivianer Murkel Dellien, der vorher bereits im Einzel-Halbfinale gescheitert war, und den 23 Jahre alten Serben Stefan Latinovic. Favorisiert war das tschechische Doppel, das bis dahin in Kassel enorm überzeugt hatte. Beide Duos hatten bis zu diesem Endspiel aber noch keinen Satz abgegeben.

Eine Premiere also musste es geben. Und es traf Dellien und Latinovic. Ein Break reichte Barnat/Rikl, um den ersten Satz mit 6:4 für sich zu entscheiden. Das Doppel ließ sich dabei auch von einer zehnminütigen Regenpause nicht aus der Ruhe bringen.

Auch im zweiten Durchgang reichte dem tschechischen Duo letztlich ein einziges Break, um den Sieg bei den Wilhelmshöhe Open 2023 im Doppel perfekt zu machen. Es gelang beim Stand von 1:1 und 40:40, Latinovic vergab einen einfachen Ball am Netz – extrem ärgerlich beim weiteren Verlauf.

Am Ende war es beim Stand von 5:4 und 40:40 Rikl, der nach einer langen Vorhand-Rally zwischen Barnat und Dellien den Matchball verwandelte. Dellien musste an diesem Samstag so zwei Rückschläge wegstecken. (Maximilian Bülau)