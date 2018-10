Spitzenreiter Sandershausen ist ein eingeschworener Haufen

Kassel. Spitzenreiter in der Fußball-Verbandsliga, und das als Aufsteiger - wir haben nach den Gründen für den Höhenflug der TSG Sandershausen gesucht.

Ob sich die Fußballer der TSG Sandershausen zwischendurch selbst kneifen müssen? Verwundern würde es einen nicht. Nach 14 Spieltagen grüßt der Aufsteiger von der Tabellenspitze. Der Aufsteiger! Der Klub, der erstmals in seiner Geschichte in der Verbandsliga aufläuft. Eine unglaubliche Geschichte. Wir nehmen die Niestetaler ins Visier und nennen fünf Gründe für den Erfolg:

Die Disziplin

Wichtige Faktoren für den Höhenflug sind Zusammenhalt und Disziplin. „Nach dem Aufstieg haben wir der Mannschaft vertraut und sie nicht komplett neu aufgestellt“, sagt Trainer Friedhelm Janusch. Und Routinier Christopher Minne ergänzt, dass alle Teamspieler seien. Jeder sei bereit, über den Schmerz hinaus zu gehen: „Das ist unser Markenzeichen“, sagt der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler. Außerdem hätte die harte Vorbereitung dafür gesorgt, dass alle fit sind und das laufintensive Spiel mitgehen können.

Die Stimmung

Die TSG wird weiterhin von der Euphorie des Aufstiegs getragen. Aber das ist es nicht nur. Das Gerüst der Mannschaft existiert seit vielen Jahren. „Wir sind ein eingeschworener Haufen“, sagt Spielmacher Felix Bredow, der die vierte Saison für die Niestetaler aufläuft. Die Verantwortlichen würden darauf achten, dass die Neuzugänge vor allem charakterlich zur Mannschaft passen. Logisch, dass bei den Spielern beste Stimmung herrscht. Ausgezeichneter Teamgeist, alle verstehen sich – kurzum: „Es macht einfach Spaß“, sagt der 27-Jährige.

Selbst Rückschläge trüben die Laune nicht. Die Spieler wissen, dass „bei einer Niederlage die Welt nicht untergeht“, sagt Minne. Negative Erlebnisse steckt die gefestigte Mannschaft locker weg.

Die Taktik

Von vornherein war den Niestetalern klar, dass sie in der höheren Klasse nicht an glorreiche Gruppenliga-Tage würden anknüpfen können. Janusch verpasste dem Team eine defensivere Ausrichtung. „Alles ist nun fünf Meter nach hinten gerutscht“, erklärt der TSG-Trainer. Soll heißen: Es wird nun erst kurz vor der Mittellinie angegriffen, früher ging das Team bereits am gegnerischen Strafraum drauf.

Minne nennt ein weiteres Rezept: „Wir haben den Spaß am Verteidigen entdeckt.“ Nach der Zeit des Sturm und Drangs in der Gruppenliga blicken die Spieler nun zuerst auf die Defensive. Basierend auf dem Selbstvertrauen, „dass wir in der Lage sind, immer ein Tor zu schießen“, sagt Minne, der mit Kevin Kutzner den Takt aus dem zentralen Mittelfeld vorgibt.

Die Kaltschnäuzigkeit

„Wir haben weniger Chancen als früher, aber genug, um Spiele zu entscheiden“, sagt Janusch. Mehr Kaltschnäuzigkeit ist gefragt. Allerdings sieht Bredow, der in bestechender Form ist, in Sachen Chancenverwertung noch Luft nach oben. „Hinten stehen wir super. Aber auch jetzt gegen Steinbach hätten wir zwei, drei Tore mehr schießen können.“ Zu seiner eigenen Leistung sagt er bescheiden, dass es im gesamten Team sehr gut laufe, „das macht es einfacher für mich.“

Das Umfeld

Es passt in Sandershausen. „Abteilungsleitung und sportliche Leitung arbeiten Hand in Hand“, sagt Janusch. Felix Bredow lobt zudem das gesamte Umfeld, die tolle Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer. „Wir sind zwar mehr als ein Dorfverein. Aber hier ist alles sehr familiär, hier wird viel Liebe hineingesteckt. Wir Spieler fühlen uns pudelwohl“, sagt Bredow. Selbst wenn sie sich beim Blick auf die Tabelle kneifen müssen.