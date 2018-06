TSV Wolfsanger patzt in Balhorn

Aufstiegsrunde zur Fußball-Gruppenliga

+ © Tobias Kisling/nh Verhinderte Schlimmeres: Wölfe-Keeper Marco Schneider. © Tobias Kisling/nh

Balhorn. Zum Auftakt in die Gruppenliga-Aufstiegsrunde bejubelte der TSV Wolfanger noch einen 3:0-Sieg. Am Sonntag kassierten die Wölfe eine 0:2-Niederlage in Balhorn.