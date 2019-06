Turnerinnen der TG Kassel wollen in die Bundesliga

Mit großen Zielen starten die Turnerinnen der TG Kassel an diesem Samstag in die Regionalliga-Saison. Am Ende soll der Aufstieg perfekt gemacht werden.

Für die Turnerinnen der TG Kassel beginnt am Samstag mit einem Wettkampf in der Baunataler Rundsporthalle die Saison in der Regionalliga. Los geht’s um 18 Uhr. Das Team von Trainerin Michaela Mendra will hoch hinaus – Ziel ist der Aufstieg in die dritte Bundesliga. Unser Team in Zahlen:

4 Wettkämpfe stehen während der Saison auf dem Programm. Dem Auftakt in Baunatal folgt drei Wochen später ein Aufeinandertreffen in Hannover. Die abschließenden Wettkämpfe sind im November in Buchholz und Koblenz.

8 Vereine treten in der Regionalliga an. Neben der TG Kassel sind das: TV Moselweiß, KTG Hannover II, BTW Bünde, TSV Kronshagen, HT 16 KTG Lüneburger Heide und TT Kiehn Group Lüneburg II. Der Erste und Zweite steigen am Ende auf.

16 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der siebenköpfigen Kasseler Mannschaft. Verglichen mit den anderen Teams, ist die TG so etwas wie das Küken der Regionalliga. Die Jüngsten heißen Tabea Preuß, Mimi Eiser und Leonie Kurz mit jeweils 14 Jahren. Laura Köhler ist mit 22 Jahren die Älteste. Zur Riege gehören außerdem: Julia Kremer (18), Laurana Schachtschneider (17) und Rica Leinwather (15). Gelegentlich hilft die Leipzigerin Lara-Nele Angelstein aus.

20 Trainingsstunden absolvieren die jungen Frauen pro Woche – vier Tage auf dem Sensenstein, einmal in Baunatal. Eine Einheit dauert drei bis vier Stunden. „Es wäre schön, wenn wir eine eigene Halle hätten. Mit Umkleide, Schließfächern. Dann müssten die Mädels nicht ihr ganzes Zeug morgens in der Schule mitschleppen“, sagt Trainerin Mendra.

120 Zentimeter hoch ist der Schwebebalken. An diesem Gerät sei die TG relativ stark geworden, sagt Mendra: „Außerdem sind wir am Boden eine Bank.“ Trainerin Jana Iskandar ist für die Choreografien verantwortlich. Zudem gibt es den Stufenbarren und Sprung. An jedes Gerät gehen jeweils fünf Turnerinnen pro Mannschaft. Vier fließen in die Wertung ein.

500 Glitzersteine und mehr befinden sich auf den Anzügen im Kasseler Team. Das Outfit müsse prägnant sein, erklärt Mendra. Die Anzüge schneidert Steffi Riedinger aus Wellerode. Sie entwirft auch die Trikots der Nationalmannschaft.

10 000 Euro sind als Budget für diese Saison eingeplant. Für Fahrten zu den Wettkämpfen. Für Übernachtungen. Außerdem erhält jede Turnerin erstmals einen kleinen Betrag – 25 Euro pro Wettkampftag. Im Vergleich zu anderen Vereinen kaum der Rede wert. Mendra erklärt: „Zum Teil holen die sich für einen Wettkampf Profis ins Team. Und die bekommen bis zu 1000 Euro.“