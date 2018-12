U15 des KSV Hessen hat Aufstieg im Visier

Kassel/Baunatal. Von den vier Fußball-Hessenligisten stechen die C-Junioren des KSV Hessen heraus.

Zweimal mehr als zufrieden, einmal nahezu das Zwischenziel erreicht, einmal im Soll – so könnte zur Winterpause das Zwischenfazit der vier nordhessischen Juniorenteams in der Fußball-Hessenliga ausfallen. Eine überragende Rolle spielen die C-Junioren des KSV Hessen, die von der Tabellenspitze grüßen. Ein Überblick:

C-Junioren

U15 KSV Hessen Kassel: Die kleinen Löwen haben als Herbstmeister zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Offenbach. Der Abstand der zu Hause ungeschlagenen Kasseler zum Dritten Rot-Weiss Frankfurt beträgt 14 Zähler. „Die vergangenen Wochen als Gejagte waren sehr anstrengend“, sagt Trainer Dirk Bindbeutel: „Natürlich wollen wir Erster bleiben. Wir müssen nicht aufsteigen. Wir werden aber alles dransetzen.“

Für den Fall eines Regionalliga-Aufstiegs haben sich schon einige Sponsoren gemeldet, berichtet der KSV-Trainer, der ab dem 12. Januar zur Vorbereitung bittet. Unter anderem stehen Tests gegen Mainz 05, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Hannover 96 an. Und was macht den KSV um Liga-Toptorjäger Till Hausotter (25 Treffer) bislang so stark? „Wir haben richtig Qualität in der Mannschaft und sind auf fast allen Positionen doppelt stark besetzt“, erklärt Bindbeutel, der das Team zusammen mit Thorsten Fischer trainiert.

U15 KSV Baunatal: Dank zehn Zählern aus den vergangenen sechs Partien haben sich die VW-Städter einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang erspielt. Wegen Verletzungssorgen herrschte zwischenzeitlich Flaute beim Team von Wim Groß und Daniel Bojic. „Wir haben viel hin und her probiert“, sagt Groß. „Die finale Startelf haben wir erst in den letzten vier, fünf Spielen gefunden.“

Regisseur Rami Zouaoui fiel lange aus. Noah Bojic rückte von der Sechs in die Innenverteidigung. „Die Vorgaben haben wir nicht ganz erfüllt, aber nachdem wir zuerst die Defensive stabilisiert hatten, lief es zuletzt auch offensiv besser“, sagt Groß. Die Vorbereitung mit sieben Testspielen startet am 15. Januar.

B-Junioren

U17 KSV Hessen: Die Kasseler B-Junioren befinden sich zum Jahresende mitten im Abstiegskampf. „In den letzten vier Spielen haben wir vieles kaputtgemacht“, sagt Trainer Karim Alaa, der den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän und Innenverteidiger Romeo Asare bedauerte. Grundsätzlich sei das Team aber auf dem richtigen Weg. „Bei fast jedem sind technisch, taktisch und charakterlich Fortschritte zu bemerken“, erläutert Alaa. Ab dem 7. Januar startet ein individuelles Laufprogramm, am 10. März steht das erste Pflichtspiel gegen FSV Frankfurt an.

A-Junioren

U19 KSV Hessen: Richtig gut mischen die A-Junioren als Dritter in der zweithöchsten Jugend-Spielklasse mit. Die Junglöwen blieben zuletzt elfmal hintereinander ungeschlagen. „Das Gesamtbild sieht sehr gut aus. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns in der Tabelle bei den Nachwuchsleistungszentren einreihen“, sagt Trainer Christian Andrecht. „Wir haben nur einmal in der Hinrunde verloren – damit können wir vollauf zufrieden sein.“

Hätte die U19 nicht gegen einige vermeintlich schwächere Mannschaften „unnötig Punkte verschenkt“, stünde sie noch weiter oben. „Das ist ein mentales Ding“, erklärt Andrecht, der am 14. Januar zum Trainingsstart bittet. Die Restrunde beginnt am 10. März mit der Partie in Hornau.