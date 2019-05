Unglaublich: Kuriose Platzverweise im heimischen Fußball - Eintracht Baunatal besonders betroffen

So weit war er weg: Baunatals unbeteiligter Christian Krug (rechts) sah hier die Rote Karte.

Im heimischen Fußball gab es am Wochenende kuriose Platzverweise. Ein Überblick.

Eine Rote Karte für einen Spieler, der an der fraglichen Szene nicht beteiligt war, eine Rote Karte für einen zweiten, die vom Schiedsrichter nicht gezeigt wurde – im heimischen Fußball war mancherorts die Verwirrung groß. Wir klären auf.

Der falsche Spieler

Besonders betroffen war Eintracht Baunatal. Im Verbandsliga-Abstiegsduell beim FC Eichenzell lief die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der Eichenzeller Abdullah Öszuvaci rannte mit dem Ball nach vorn und kam kurz vor dem Strafraum im Duell mit einem Baunataler zu Fall. Schiedsrichter Martin Maienschein aus Sinntal-Schwarzenfeld pfiff zunächst nicht. Dies tat er erst, nachdem sein Assistent mit der Fahne ein Foul angezeigt hatte.

Die Entscheidung: Freistoß für Eichenzell, Rot für den Eintrachtler Christian Krug wegen Notbremse. Der Haken dabei: Krug befand sich in der Nähe, am Zweikampf beteiligt war sein Teamkamerad David Katluhn.

„Wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollten. Das hat uns mitgenommen. Es ärgert mich zudem gewaltig, weil ich nicht weiß, wann ich wieder spielen kann“, sagt Krug. Und es kam ja noch dicker für die Eintracht. Nach hartem Einsteigen sah Andreas Bürger eine Rote Karte nach dem Motto: Kann man geben, muss man nicht (62.). Niklas Leck folgte seinen Mitspielern in der 77. Minute wegen angeblicher Beleidigung. „Er hat aber nur eine Schiedsrichterentscheidung mit den Worten ,Das ist doch lächerlich’ kommentiert“, berichtet GSV-Abteilungsleiter Stefan Morawek.

Werden die Baunataler gesperrt, würde der Kampf um den Klassenerhalt erheblich erschwert.

Bereits am Montagmorgen schickte die Eintracht eine Stellungnahme an Rainer Lach, den Vorsitzenden des Sportgerichts der Verbandsligen. „Wir erheben Einspruch gegen die Rote Karte für Christian und die Karte an sich. Beide Spieler haben zum Ball gegrätscht. Ein Foul war das nicht.“ Zum Glück für die Eintracht gibt es ein Video vom Spiel. Es stützt die Aussagen der Baunataler zum ersten Feldverweis.

Rot und doch nicht Rot

Wieder einmal kam der SV Türkgücü in der Fußball-Gruppenliga im Werra-Meißner-Kreis ins Gerede. Was war passiert? Abwehrspieler Thore Jung bekam im Spiel beim SV Reichensachsen nach einer Notbremse Rot (87.). Weiter hieß es laut SVR-Pressesprecher Stefan Geisler, Türkgücüs Abwehrspieler Onur Büyükata sei nach der Partie mit Rot bedacht worden, weil er Gegenspieler Viteszlav Brozik attackiert habe. Zudem seien die Gäste-Trainer auf SVR-Spieler losgegangen. Inzwischen ruderte Reichensachsen zurück.

Nach Intervention von Türkgücüs Trainer Hüseyin Üstün wurden die auf Facebook erhobenen Behauptungen zurückgenommen oder korrigiert. „Es ist nichts passiert, was nicht jeden Sonntag auf irgendeinem Sportplatz so passiert“, sagt Üstün. Weiter stellt er fest: „Büyükata wurde vom Unparteiischen nach der Partie zu den Vorfällen befragt, weiter nichts.

Auch die Rote Karte gegen Jung hätte nicht gegeben werden müssen, da der Assistent die Fahne wegen Abseits bereits oben hatte, und Jung seinen Gegenspieler eher nur am unnötigen Weiterlaufen hindern wollte.“ Nun hat er Rot und wird seinem Klub wohl in den letzten drei Partien fehlen.