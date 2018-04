Unterwegs zur höchsten Lizenz

Kassel. Der Kasseler Sven Hoffmeister hat sich in den vergangenen Jahren als Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05 einen guten Namen gemacht. Erst im März gab einer seiner Schützlinge ein beachtliches Debüt in der Fußball-Bundesliga: Florian Müller, Mitglied der deutschen U21-Nationalmannschaft, rettete den Rheinhessen das Unentschieden beim Hamburger SV.

Klar, dass Hoffmeister danach „sehr stolz“ auf die Leistung des 20-Jährigen war. Allerdings ruht sich der Ex-Profi nicht auf einem solchen Erfolg aus – er möchte seinen jungen Torleuten noch mehr beibringen. Dafür absolviert er zurzeit einen neunmonatigen Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Wenn alles glatt läuft, besitzt er in einem Monat als einer der wenigen in seinem Fachgebiet die Uefa-A-Lizenz für Torwarttrainer.

Im Mai steht die Prüfung für den zweiten Kurs in der DFB-Geschichte an. „Es ist ein ganz erlesener Kreis“, sagt Hoffmeister mit Blick auf die anderen Anwärter seines Lehrgangs. Uwe Kamps ist dabei, der Torwarttrainer von Borussia Mönchengladbach. Bestens bekannt sind auch die Kollegen Uwe Gospodarek (FC Bayern Nachwuchsleistungszentrum) und Christian Vander (Werder Bremen). Mit Ex-Nationaltorhüterin Silke Rottenberg, die für die DFB-Juniorinnen zuständig ist, nimmt auch eine Frau teil. Insgesamt 16 Torwarttrainer umfasst die Ausbildungsgruppe.

Dass die Anwärter ausnahmlos von Profiklubs kommen, ist kein Zufall. Genauso wie der Pilotkurs ist er für die Bundesliga-Vertreter gedacht. „Zukünftig werden sich auch ambitionierte Torwarttrainer aus tieferen Klassen bewerben können“, sagt Hoffmeister, der die Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt: Inhaber der Trainer-A-Lizenz, Absolvent des DFB-Torwarttrainer-Leistungskurses und schon reichlich Erfahrung.

Der Lehrgang wird von DFB-Chefausbilder Jörg Daniel sowie dem früheren St. Paulianer Klaus Thomforde geleitet. Er betonte in einem Bericht des Kicker: „Torwarttrainer sind heute keine reinen Ballmaschinen mehr. Es ist wichtig, dass sie sich im Trainerteam einbringen.“ Das bedeutet, der Aufgabenbereich ist inzwischen viel komplexer. Von einem Profi-Torwarttrainer wird etwa erwartet, dass er seine Keeper rund um ein Spiel betreut. Trainingspläne ausarbeitet, jeder Auftritt entsprechend analysiert und im ständigen Austausch mit den anderen Übungsleitern steht.

Hoffmeister ist nun in der entscheidenden Phase dieser Ausbildung. Seit dem vergangenen Herbst besuchte der frühere Schlussmann des KSV Hessen regelmäßig einmal pro Monat einen dreitägigen Workshop – abwechselnd in den Sportschulen in Grünberg und Hennef. Zudem hospitierte er bei den Kollegen seiner Lehrgangsgruppe. Er war unter anderem bei Uwe Kamps in Gladbach. Prüfungsgrundlage ist ein Video von einer Übungseinheit, die er in Mainz für seine Torwarttalente gestaltet hat. In ein paar Wochen weiß Hoffmeister, ob seine Trainingsstunde den Vorstellungen entsprach – und ob er die Bezeichnung Uefa-A-Lizenz-Torwarttrainer tragen darf. Er wäre der erste Nordhesse.

Von Björn Mahr