Vellmar überrascht in der Halle

So sehen Sieger aus: Der OSC Vellmar II hat den Ahnataler Hallenfußballcup in der Sporthalle Rasenallee gewonnen. Foto: Hedler

AHNATAL. Das 38. Ahnataler Hallenturnier hat einen Überraschungssieger: Die Gruppenliga-Fußballer des OSC Vellmar II reckten nach einem 5:3-Finalsieg über Verbandsligist TSV Rothwesten den Pokal in die Höhe.

Dennis Kahl schoss Vellmar im Endspiel in Führung (2. Minute), aber Berat Miftari gelang der Ausgleich (3.). Igor Losic (5.) und Pavo Susilovic (9.) verpassten es anschließend, weitere Treffer für die Fuldataler nachzulegen. Besser machten es im zweiten Durchgang Kristian Noja (13.) und erneut Miftari (15), die Rothwesten mit 3:1 in Führung schossen. Aber Vellmar steckte vor 500 Zuschauern in der Sporthalle Rasenallee nicht auf. Maximilian Heinemann antwortete postwendend mit dem Anschlusstreffer (15.), Lukas Geib glückte der Ausgleich (17.).

Dann konnte sich Rothwesten bei Torhüter Christoph Herbst bedanken, der gegen Kahl im Eins-gegen-Eins parierte (18.). Der TSV-Schlussmann wurde anschließend zum Torhüter des Turniers gekürt. „Der Cupsieg wäre mir lieber gewesen. Aber hintenraus hat es uns an Auswechselspielern gefehlt, da waren wir platt“, meinte Herbst.

Vellmars junge Mannschaft hingegen sprühte noch förmlich vor Elan. Zwei Minuten vor Schluss legte sich Kahl seinen Führungstreffer selbst vor, indem er gegen die Bande schoss und so Herbst überwand. Sechs Sekunden vor dem Ende machte U19-Spieler Edwin Grefenstein mit dem 5:3 alles klar. „Der Turniersieg ist bombastisch. Die jungen Spieler haben sich hervorgetan, das bestätigt unsere gute Arbeit“, freute sich Vellmars Trainer Alfred Igel nach dem Erfolg.

Turnier-Neuling CSC 03 Kassel tröstete sich über den verpassten Finaleinzug mit dem dritten Platz. Gegen Vorjahressieger SG Hombressen/Udenhausen siegten die Rothosen 6:4. Aber auch der Gruppenligist hatte Grund zur Freude: Dominik Lohne wurde mit neun Treffern Torschützenkönig. In einem turbulenten Spiel um Platz fünf behielt der Tuspo Grebenstein gegen die gastgebende SG Ahnatal, die überraschend Dritter in der Gruppe B geworden war, mit 6:5 die Oberhand.

Verbandsligist FSV Dörnberg wendete im Spiel um Platz sieben die Blamage ab, das Turnier ohne Sieg zu beenden und schlug Vorjahresfinalist SG Calden/Meimbressen 3:2. Im Duell der bis dato noch sieglosen Teams um Platz neun gewann der SVH Kassel gegen den TSV Zierenberg mit 4:3.

Von Tobias Kisling