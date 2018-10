OSC Vellmar mit Moral und Leidenschaft zum Sieg

Vellmar. Totgeglaubte leben länger: Der OSC Vellmar landete in der Fußball-Verbandsliga einen ganz wichtigen Sieg. Im Heimspiel gegen die Spvgg. 07 Eschwege drehte die Elf von Trainer Jörg Müller einen 0:2-Pausenrückstand und gewann mit 5:2 (0:2).

Zunächst war es wie so häufig in dieser Saison: Vellmar überzeugte spielerisch, ließ vor dem gegnerischen Tor aber zu viele Chancen liegen. Das sollte sich früh rächen. Bereits in der 9. Minute traf David Dreyer zur Führung für Eschwege. Und es kam noch dicker für die Platzherren: Jan Kaufmann erhöhte vor der Halbzeit auf 2:0 (36.).

Es lief eigentlich alles gegen den Hessenliga-Absteiger. Aber er zeigte Charakter. Der Anschlusstreffer durch Serkan Aytemür war die Initialzündung (55.). „Uns war klar, dass wir so schnell wie möglich den Anschlusstreffer erzielen müssen, um noch eine Chance zu haben“, erklärte Vellmars Co-Trainer Roland Borrmann, der mitansah, wie nur zwei Minuten später Njegos Despotovic den Ausgleich erzielte.

Das Spiel war wieder offen. Binnen zwei Minuten. Und nun wollte Vellmar mehr. Über die Außenpositionen entwickelte der OSC immer wieder Torgefahr. Der agile Despotovic war es schließlich, der mit seinem zweiten Treffer das 3:2 für die Gastgeber erzielte (66.). Was für ein Comeback. Und noch war ja nicht Schluss.

In der Nachspielzeit beseitigte der eingewechselte Enver Maslak letzte Zweifel am Vellmarer Sieg (90. +2). David Kunz, ebenfalls eingewechselt, sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit für den 5:2-Endstand. „In der zweiten Halbzeit haben wir konsequent unsere Chancen genutzt“, resümierte Co-Trainer Borrmann.

Von Raphael Wieloch