Verbandsligisten Sandershausen und CSC 03 gegen direkte Konkurrenten

Vier der ersten sechs Mannschaften der Fußball-Verbandsliga treffen am Sonntag ab 15 Uhr aufeinander. Darunter die TSG Sandershausen als Gastgeber des SSV Sand sowie der CSC 03 Kassel bei Barockstadt II.

VON HORST SCHMIDT

Kassel – Der Titelkampf in der Fußball-Verbandsliga ist spannend wie selten. Am Wochenende treffen nun vier der ersten sechs Mannschaften aufeinander. Darunter sind mit der TSG Sandershausen und dem CSC 03 Kassel zwei heimische Teams. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag (15 Uhr) den SSV Sand, die Rothosen sind zeitgleich zu Gast bei der SG Barockstadt II.

TSG Sandershausen

Vor dem Heimspiel gegen Sand musste die TSG mit der 1:2-Niederlage bei Kellerkind Eintracht Baunatal einen herben Rückschlag hinnehmen. „Die Niederlage hat schon wehgetan, wir haben unsere schlechteste zweite Halbzeit seit dem Aufstieg in die Verbandsliga gespielt“, sagt TSG-Trainer Friedhelm Janusch.

Mit dem SSV stellt sich nun ein heißer Anwärter auf einen der ersten beiden Plätze am Sonntag an der Heiligenröderstraße vor. „Ich konnte die Bad Emstaler zuletzt beobachten und stelle klar fest, dass am Team von Trainer Mario Deppe bei der Meisterschaftsvergabe keiner vorbei kommt“, lobte der Niestetaler Coach den kommenden Gegner.

Trotz ihrer Heimstärke – in elf Spielen gelangen den Sandershäusern neun Siege und zwei Remis – sieht sich die TSG in der Außenseiterrolle. Personell gibt es bei den Gastgebern noch ein paar Fragezeichen. Marcel Grosse kämpft mit den Folgen eines Pferdekusses. Dafür könnte Oliver Schweitzer nach seinem grippebedingten Ausfall wieder dabei sein. Kevin Kutzner sollte einen Schnupfen bis zum Wochenende überwunden haben.

Die Gäste mit ihrem neuen Trainer Deppe haben hingegen einen Lauf. Drei Spiele, drei Siege – zwei davon sogar ohne Gegentreffer. Dennoch sieht Deppe sein Team nicht als Favorit: „Sicher läuft es derzeit sehr gut, dennoch schauen wir von Spiel zu Spiel.“ Der SSV-Coach kann auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

CSC 03 Kassel

Ob die Partie in Fulda bei der SG Barockstadt II für die Rothosen leichter wird, weil die Gastgeber selbst als Meister nicht aufsteigen können, vermochte CSC-Trainer Lothar Alexi nicht zu sagen: „Die Mannschaft ist überdurchschnittlich gut besetzt. Wenn wir sie schlagen wollen, muss schon alles passen.“

Die Partie bei den Barockstädtern bildet den Auftakt von drei Spielen für die Rothosen gegen direkte Kontrahenten im Aufstiegskampf. Der nächste Gegner ist Johannesberg, dann kommt Eschwege an die Jahnstraße. Insgesamt haben die Nordhessen in den verbleibenden sieben Partien nur noch zweimal Heimrecht.

In der Hinrundenpartie boten die Kasseler eine Glanzleistung und siegten auch in der Höhe verdient 5:1. Jaroslaw Matys wird wegen einer Zerrung seinem Team nicht helfen können, doch Karim Kouay sollte nach einer Schienbeinprellung wieder an Bord sein.