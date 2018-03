Saisonfinale der Basketball-Landesliga: ACT kann ACT Schützenhilfe geben

Kassel. Kurioses Saisonfinale in der Basketball-Landesliga: Die ACT II kann der ACT III Schützenhilfe im Abstiegskampf geben, denn die Kasseler spielen mit zwei Teams in der Liga.

Mit der zweiten und dritten Mannschaft der ACT Kassel spielen zwei Teams aus demselben Verein in einer Spielklasse. Dies allein ist bemerkenswert. Doch die Tabellensituation sorgt für noch mehr Gesprächsstoff: Die ACT III kämpft als Tabellenvorletzte um den Klassenerhalt, ACT II spielt gegen den direkten Konkurrenten der dritten Mannschaft im Kampf um den Ligaverbleib, das Team aus Lollar. Kurzum: Die ACT muss der ACT helfen. Die dritte Mannschaft benötigt Schützenhilfe, wenn sie die Liga halten will. Fragen und Antworten:

Wie ist die Ausgangslage vor dem Saisonfinale?

ACT II hat die Klasse bereits knapp gesichert. Sie empfängt am Samstag, 3. März (19 Uhr, Sporthalle Berufsschulzentrum), die TSG Lollar, aktuell auf Rang acht, direkt hinter ACT II platziert. Die Mittelhessen stehen, bei einem Spiel mehr, einen Rang und zwei Punkte vor der dritten ACT-Riege, die sich auf einem Abstiegsplatz befindet. ACT III spielt noch gegen Wetzlar (Samstag, 3. März, 17 Uhr, Sporthalle Berufsschulzentrum) und in einem Nachholspiel gegen Lang-Göns. Maximal vier Punkte können sie also einfahren. Bei einem Sieg aus den verbleibenden zwei Spielen und einem Erfolg der zweiten Mannschaft über Lollar wäre die Klasse gesichert.

Wie kommt es überhaupt, dass zwei Teams aus einem Verein in derselben Liga spielen können?

Grundsätzlich ist dies laut Satzung des Basketballverbandes nicht zulässig. Es können aber Ausnahmen gemacht werden, so wie in dieser Situation. Die Vizepräsidentin des Hessischen Basketball Verbandes (HBV), Karin Arndt, erklärt: „Wir versuchen immer, eine Liga mit mindestens zehn Teams im Spielbetrieb zu haben. Acht Mannschaften in einer Liga wären über das ganze Jahr gesehen nicht optimal.“ Also hatte man den Antrag der ACT, zwei Teams in der Landesliga auflaufen zu lassen, genehmigt.

Ist in diesem Fall das Team aus Lollar benachteiligt?

Könnte auf den ersten Blick so wirken, da die ACT II für die Teamkameraden der dritten Mannschaft und deren Klassenerhalt alles geben wird. Nur: „Vorhersehbar war diese Konstellation nicht“, sagt Arndt. Sie appelliert an den Sportsgeist aller Teams: „Ich gehe davon aus, dass über die gesamte Saison von allen Mannschaften sportlich fair gespielt wird. Und da muss man sehen, wer am Ende der Spielzeit auf einem Abstiegsplatz steht.“

Sehen sich die zwei heimischen Teams als Konkurrenten in der Liga oder als Mannschaftskameraden aus demselben Verein?

Ganz klar als Konkurrenten. Das sagen jedenfalls die Trainer Jonny Klink, der die ACT II betreut, und Kevin-Stanley Jaster von der ACT III: „In der Liga schenken wir uns nichts“, sagt Klink. Und Jaster bestätigt: „Wir beschäftigen uns wenig miteinander. Wo wir uns unterstützen können, machen wir das, aber es gibt schon eine gesunde Rivalität.“ Sowohl der Trainings- als auch der Wettkampfbetrieb laufen völlig unabhängig voneinander.

Gibt die ACT II nun ihre besten Spieler für den Abstiegskampf an die dritte Mannschaft ab?

Anders als zum Beispiel im Fußball ist dies nach den Regularien des HBV nicht erlaubt. Jonny Klink: „Nur Spieler von tiefer stehenden Mannschaften dürfen höher stehende Teams ergänzen. Nicht andersherum.“ Außerdem müssten höherklassige Spieler zwei Spiele pausieren, ehe sie in einer unterklassigen Liga eingesetzt werden dürften. „Wechselspiele gibt es also nicht, jeder tritt ganz normal mit seiner Mannschaft an“, verspricht der Trainer. „Wir dürften aus der vierten Mannschaft Spieler hochholen, aber das ist kein Thema,“ winkt auch Jaster ab. Schiebung? Ausgeschlossen.

Von Thomas Lange