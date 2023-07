Viele Tschechen und ein Engel: Top 5 der Wilhelmshöhe Open

Von: Maximilian Bülau

Strahlender Sieger mit strahlender Freundin: Andrew Paulson zeigt seinen Pokal und hält seine Partnerin Petra im Arm. © Dieter Schachtschneider

Die 24. Auflage der Wilhelmshöhe Open am Fuß des Kasseler Bergparks auf der Anlage des KTC Bad Wilhelmshöhe ist vorüber. Die Sieger stehen fest – alle kommen aus Tschechien.

Kassel – Im kommenden Jahr steht ein Jubiläums-Turnier auf den Prinzenplätzen an. Wir blicken aber erst noch einmal zurück – mit einer Top 5 der vergangenen Woche.

1. Tschechen in Kassel: Sie beherrschten in diesem Jahr das Geschehen in Kassel – Andrew Paulson siegte im Einzel, Jiri Barnat und Patrik Rikl im Doppel. Allesamt sind Tschechen, aber lange nicht die ersten, die auf den Prinzenplätzen über den Turniersieg jubelten. Den Anfang machte 1999 David Skoch, der im Endspiel seinen Landsmann Petr Kralert bezwang. Kralert holte den Erfolg vier Jahre später nach. Dusan Lojda behielt im Finale 2011 gegen Kevin Krawietz die Oberhand. Jan Minar verlor das Endspiel 2012 gegen den Usbeken Uladzimir Ignatik, das tschechische Doppel Marek Michalicka/David Pultr ein Jahr später im Doppel-Finale gegen den Kroaten Kristijan Mesaros und Krawietz. Im vergangenen Jahr siegte zudem Michael Vrbensky.

2. Engel in Kassel: Er ist erst 15 Jahre alt, zog bei den Wilhelmshöhe Open in diesem jahr aber in die zweite Runde ein: Justin Engel. In Runde eins bezwang Engel den Syrer Hazem Naw (23) 4:6, 6:4, 6.4. Mit einer Wildcard ausgestattet geht Engel in dieser Woche auch bei der Premiere der Bikeleasing.de-Open an den Start und trifft in der ersten Runde auf den an Nummer eins gesetzten Italiener Andrea Gola (21).

3. Wetter in Kassel: Viel besser können die Bedingungen nicht sein, wenn man Tennis spielen oder schauen möchte. In der vergangenen Woche schien meist die Sonne, selten wurde es richtig heiß – und als es dann doch mal zu regnen begann, passierte das erst, als das letzte Match des Tages bereits beendet war. Am Samstag war das der Fall. Wärend des Doppel-Endspiels gab es lediglich eine zehnminütige Regenpause, die die Zuschauer aber für einen Toilettengang oder den Weg zur Bar nutzen konnten.

4. Debütanten in Kassel: Zwar waren mit Spielern wie Daniel Dutra da Silva (Brasilien) und Alexander Metreveli (Georgien) auch Spieler dabei, die schon einmal bei einem früheren Kasseler Turnier Luft bei den Wilhelmshöhe Open geschnuppert haben. Zum Teilnehmerfeld gehörten aber auch wieder Profis, die erstmals auf den Prinzenplätzen aufschlugen – also die Debütanten. Hervorstechen dabei zwei Namen: Hazem Naw aus Syrien und Hady Habib aus dem Libanon. Denn aus ihrem jeweiligen Heimatland waren in der mehr als 20-jährigen Turniergeschichte noch keine Akteure am Start.

5. Spannung in Kassel: Das Finale zwischen Paulson und Dutra da Silva war nach nicht einmal eineinhalb Stunden vorüber. Es gab aber auch in diesem Jahr – fast traditionell – wieder ein Marathon-Match. Vor großer Kulisse lieferten sich die beiden Deutschen Facundo Yunis und Philip Florig im Viertelfinale ein heißes Duell. Allein der erste Satz dauerte so lange wie das Endspiel am Sonntag. Ins Halbfinale zog Florig durch ein 6:7 (7:9), 6:0, 6:3 ein. Gesamtspielzeit: 2:42 Stunden. (Björn Mahr und Maximilian Bülau)