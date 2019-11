Volleyball: Schlusslicht VSG Kassel-Wehlheiden empfängt Spitzenreiter

SSC Vellmar tritt in Sinzig an

+ © Dieter Schachtschneider Ball im Blick: Dierk Fooken ist mit der VSG gefordert. © Dieter Schachtschneider

Kassel – Die Volleyballer der VSG Kassel-Wehlheiden stecken in einer schwierigen Phase. Am Samstag (19 Uhr, Aueparkhalle) empfängt das Schlusslicht der Regionalliga nun den Spitzenreiter TSV Speyer. Der SSC Vellmar tritt am Sonntag (14 Uhr) beim LAF Sinzig an.