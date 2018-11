Volleyball: SSC Vellmar will im Heimspiel nachlegen 

VSG Kassel-Wehlheiden tritt auswärts an

+ © Andreas Fischer Sie wollen wieder jubeln: Die Vellmarer (von links) Marc Löber, Alexander Suchfort und Lukas Manß empfangen das Schlusslicht Lahnstein. © Andreas Fischer

Kassel. Die beiden heimischen Volleyball-Regionalligisten sind am Wochenende gefordert. Während der SSC Vellmar am Samstag (19.30 Uhr) den Tabellenletzten Lahnstein empfängt, muss die VSG Kassel-Wehlheiden zur selben Zeit in Langen antreten.