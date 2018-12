Volleyball: TV Jahn Kassel feiert Derbysieg bei der FSV Bergshausen

Oberliga: Gäste gewinnen 3:1

+ © Andreas Fischer Der Jahn-Block steht: Berghausens Christiane Wieja (links) setzt zum Angriff an. Doch Anna Thurn (Mitte) und Annika Schenk vom TV Jahn sind zur Stelle. © Andreas Fischer

Fuldabrück. Es war eng. Umkämpft. Eine richtig knappe Kiste. So, wie sich Teams und Zuschauer ein Derby wünschen. Und das glücklichere Ende hatten in diesem besonderen Derby, dem ersten zwischen beiden Mannschaften seit acht Jahren, die Gäste in der Sporthalle vor der Söhre: Die Volleyballerinen des TV Jahn entschieden am Samstagabend ein umkämpftes Oberliga-Duell bei der FSV Bergshausen mit 3:1 (25:18, 25:27, 25:19, 27:25) für sich.