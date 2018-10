Volleyballer der  VSG Kassel/Wehlheiden empfangen Vellmar: „Ein freundschaftliches Ding“

Kassel. Nach vielen Jahren des Wartens gibt es in der Volleyball-Regionalliga der Männer wieder ein Derby. Das Nachbarschaftsduell zwischen der VSG Kassel/Wehlheiden und dem SSC Vellmar findet am Samstag (19 Uhr, Aueparkhalle) statt. Wir haben im Vorfeld mit den beiden Trainern Roland Löber (SSC) und Dierk Fooken (VSG) über das Duell gesprochen.

Herr Löber, Herr Fooken, das Derby steht an. Wie gut kennen sich die nordhessischen Volleyballer untereinander?

Roland Löber: Es gibt bei unserem Gegner einige, die schon mal in Vellmar gespielt haben wie Timo Breithaupt. Dierk Fooken hat in Bergshausen zusammen mit meinen Söhnen gespielt. Man kann schon fast sagen, wir sind eine große Familie.

Dierk Fooken: Roland, wir haben auch schon gegeneinandergespielt – auch wenn es ein paar Jahre her ist.

Löber: (lacht) Das stimmt.

Fooken: Man kennt sich schon seit Jahrzehnten und respektiert sich. Natürlich sind bei Vellmar auch viele junge Gesichter dabei. Das ist das Ergebnis der jahrzehntelangen Arbeit dort. Es sind auch einige ehemalige Schüler von mir beim SSC dabei. Das ist schon toll. Es ist ein freundschaftliches Ding. Es geht nicht um Geld, sondern einfach nur darum, wer das Derby gewinnt.

Löber: Das Gute ist: Eine Mannschaft hat am Ende auf jeden Fall ihr erstes Saisonspiel gewonnen.

Im nordhessischen Volleyball hat es vor dieser Saison einen Umbruch gegeben. Wie wichtig ist es, dass es zwei Regionalligisten bei den Männern gibt?

Fooken: Es gab vor der Saison von allen Seiten die Ambitionen (Anmerkung der Redaktion: von VSG Kassel, TG Wehlheiden und SSC Vellmar), alles unter einem großen Schirm zusammenzufassen. Letztendlich ist es an Formalitäten gescheitert – eher von Amtswegen als wegen der Leute, die das Sagen haben. Wir saßen alle schon in einem Boot und hätten das nordhessische Schiff gerne in das Meer geworfen, mit der Perspektive in der Spitze der Regionalliga mitzuspielen oder irgendwann mal in die 3. Liga aufzusteigen. Damit könnten talentierten Spielern Perspektiven geboten werden. Der SSC bildet Spieler 15 Jahre lang aus, aber die besten gehen ins Internat nach Berlin oder Frankfurt und von da aus in die Bundesliga.

Woran ist die große Fusion letztendlich gescheitert?

Löber: Die Gespräche waren weit vorangeschritten und es war eigentlich schon alles klar. Wir hätten aber die Jugendabteilung in die Spielgemeinschaft übernehmen müssen, und das wäre ohne die Kommunikation mit den Eltern nicht möglich gewesen. Zudem ist unser Zentrum ein Markenzeichen, und das hätten wir dann aufgeben müssen. Das wäre in der kurzen Zeit nicht gegangen und nicht sinnvoll gewesen. Wenn die Möglichkeit bestanden hätte, eine Spielgemeinschaft zu gründen, ohne die Jugendabteilung damit reinnehmen zu müssen, dann hätten wir es gemacht.

Fooken: Vielleicht trifft man sich ja in Zukunft noch mal und spricht über diese Ideen. Wir würden uns darüber freuen.

Beide Teams sind mit zwei 2:3-Niederlagen in die Saison gestartet. Wer ist der Favorit im Derby?

Löber: Dierks Mannschaft ist aufgrund der Erfahrung schon favorisiert. Auf der anderen Seite kann eine junge Mannschaft wie meine in einen Flow reinkommen, und dann ist sie nur schwer zu bremsen.

Fooken:Ich sehe keinen Favoriten, weil eine junge Mannschaft, die in Rage ist, kaum gestoppt werden kann. Vellmar hat auch den athletischen Vorteil. Aber natürlich ist eine erfahrene Mannschaft konstanter als eine junge.

Worauf wird es am Samstag ankommen?

Fooken: Es gewinnt derjenige das Derby, der den Mut hat, gut aufzuschlagen, wenig Fehler macht und den gegnerischen Aufbau systematisch stört. Keine der beiden Mannschaften hat den Überspieler, das Monster, das im Männer-Volleyball ab der Regionalliga aufwärts auf der Diagonalposition alles kaputt schlägt. Daher werden beide Teams versuchen, die gegnerische Annahme unter Druck zu setzen.

Löber: Für uns als junge Mannschaft ist es wichtig, dass wir mit Spaß an die Sache herangehen, unbeschwert aufspielen und uns nicht zu sehr unter Druck setzen.

Bleibt noch eine Frage: Wie ist Ihr Tipp für das Derby?

Fooken: Ich tippe auf einen 3:2-Sieg für uns.

Löber: Am besten es geht 2:3 oder 3:2 aus, dann erhält die eine Mannschaft zwei Punkte und die andere einen Zähler. Ein knappes Spiel wäre schon gut.

Fooken: Du hast dich noch nicht auf ein Ergebnis festgelegt.

Löber: Ich tippe auf eine knappe 2:3-Niederlage für uns. Ich will doch die Favoritenrolle der VSG Kassel/Wehlheiden zuschustern.