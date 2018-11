Volleyballer der VSG Kassel-Wehlheiden finden gegen Feldkirchen kein Mittel

Verbissen: Auch Patrick Weigel lenkte das Spiel der VSG-Kassel-Wehlheiden nicht in erfolgreiche Bahnen.

Kassel. Nichts Neues für die heimischen Männermannschaften in der Volleyball-Regionalliga. Die VSG Kassel-Wehlheiden unterlag, der SSC Vellmar gewann.

VSG Kassel-Wehlheiden - TV Feldkirchen 1:3 (22:25; 18:25; 26:24; 24:26). Die Gäste präsentierten sich im Gegensatz zu Kassel kompakt und standen sehr gut im Block. Die VSG fand kein Mittel gegen die Feldkirchener Wand am Netz, und so gingen die ersten beiden Sätze verloren.

Eine taktische Umstellung in Satz drei brachte Auftrieb: Mittelblocker Alex Trick wechselte auf die Außenposition und Markus Ludwig agierte fortan als Diagonalangreifer. Damit hatte Feldkirchen Probleme. Der Satz verlief ausgeglichener und Kassel-Wehlheiden gewann 26:24.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die Teams im Folgesatz: Kassel spielte dank guter Angriffe von Ludwig und Trick immer wieder Vorsprünge heraus– hielt diese aber nicht. Für die Zuschauer hieß es Spannung bis zum Schluss und Satzball für die VSG. Für sie ging es darum, sich mit dem Satzsieg den Tiebreak und mindestens einen Punkt zu sichern oder das Spiel verloren zu geben. „Leider haben wir unsere zwei Satzbälle nicht genutzt. Das war mal wieder sehr bitter. Uns fehlt der Biss, im entscheidenden Moment konsequent zu agieren“, resümierte Kapitän Timo Breithaupt. TGM Mainz-Gonsenheim - SSC Vellmar 2:3 (17:25; 16:25; 25:22; 25:23; 10:15).Zunächst hatte der SSC Probleme mit den erfahrenen Mainzern. Unzulänglichkeiten in der eigenen Annahme und Abwehr machten es dem Vellmarer Spielaufbau schwer. Eine Schwäche, die der TGM in den ersten beiden Sätzen ausnutzte. „Danach waren wir uns einig, dass wir hier nur mit Mut etwas erreichen können. Wir gingen also volles Risiko bei den Aufschlägen“, sagte Trainer Roland Löber.

Eine Strategie mit Erfolg und System. Mainz-Gonsenheim war nicht darauf vorbereitet und wackelte in der Annahme. Den SSC-Angreifern gelang es leichter, den Ball ins gegnerische Feld zu platzieren. Vellmar sicherte sich Satz drei und vier und startete motiviert in den Tiebreak. Diesen besiegelte der SSC mit 15:10 und kletterte damit auf Platz fünf in der Tabelle. (zsa)