Von den Eltern trainiert: Alina Penner spielt bei Eintracht Baunatal 

Schon als kleines Mädchen saß Alina Penner als Zuschauerin bei Handballspielen auf der Tribüne. Heute 18-spielt die 18-Jährige in der Oberliga in Baunatal Handball.

Schon seit sie fünf Jahre alt war, spielte Penner bei Eintracht Baunatal. Das kommt aber nicht von ungefähr, denn sie ist durch ihre Eltern geprägt. Beide sind langjährige Handballtrainer und das zur Zeit sogar für die Mannschaft, in der die junge Athletin spielt. Beim Training läuft es zwischen Mama, Papa und Tochter aber eher distanziert ab. „In der Halle spreche ich meine Eltern eher mit Vornamen an, weil sie dann andere Leute für mich sind.“ Die junge Athletin versucht, das ganz klar zu unterscheiden. Nach dem Training wird zuhause aber oft noch weiter über die Einheit diskutiert. „Komplett ausschalten können wir das alle drei nicht.“

Dreimal in der Woche steht für Penner in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule das Mannschafts-Training an. Doch das reicht der jungen Athletin noch nicht. „Um wirklich gut zu sein, muss ich öfter trainieren.“ Denn Penner will weiterkommen, weiter als die Oberliga der A-Jugend, in der sie zur Zeit spielt. „Mein persönliches Ziel ist die 2. Bundesliga der Frauen“, sagt die 18-Jährige entschlossen. Das Training einfach ausfallen lassen, kommt für die Baunatalerin deswegen überhaupt nicht in Frage. Handball steht für Penner neben der Schule an erster Stelle. Aufgrund ihrer guten Leistungen in der Oberliga wurde die 18-Jährige bereits mehrmals bei Spielen der Frauen in der Landesliga und Bezirksoberliga eingesetzt.

Um dann aber doch mal den Kopf frei zu bekommen von all dem Training, unternimmt Alina Penner öfter längere Spaziergänge im Wald rund um ihr Zuhause. Obwohl die Baunatalerin jede Saison aufs Neue unzählige Spiele absolviert, ist sie vor jeder großen Partie immer noch aufgeregt. Ein wirkliches Ritual, um ihre Nerven zu beruhigen, hat Alina Penner aber nicht. Dass es trotz Anspannung im Spiel dann richtig gut laufen kann, zeigt der größte und schönste Erfolg für die junge Athletin: Der Sieg bei den Landesmeisterschaften 2018.

Und auch die Hessenauswahl ist ihr im Gedächtnis geblieben. „Für mich war es ein Privileg, dort spielen zu dürfen.“ Aber nicht nur die großen Spiele, sondern auch die kleinen Erfolge zählen für sie. „Wenn man nicht damit rechnet, gegen eine Mannschaft gewinnen zu können, ist man bei einem Sieg richtig stolz.“ Penner ist gern mit ihren Mädels aus dem Team unterwegs. „Wir sind eine richtige Gemeinschaft, mit manchen Mädchen spiele ich schon seit fast zehn Jahren zusammen.“ Einige kennt Penner in und auswendig, denn die viele gemeinsame Zeit schweißt untereinander zusammen.