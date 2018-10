Vor Ort beim Floorball in Espenau: Schneller als Eishockey

Espenau. Es ist noch schneller als Eishockey, aber preisgünstiger, im Regelwerk viel simpler und weniger gefährlich. Es ist wie Hockey, aber mit weitaus leichteren Spielgeräten. Es ist Floorball.

Eine der Sportarten, die auch in Deutschland im Aufwind ist. Deshalb haben wir mal reingeschaut bei den Rangers des SV Espenau, die im Deutschlandpokal-Spiel gegen den FC Rennsteig Avalanche aus Neuhaus nördlich von Coburg einen Höhepunkt in ihrer jungen Geschichte erleben.

Die Lage

Sie haben Plakate geklebt in der Umgebung, sie haben fleißig trainiert. Und sie haben sich viel vorgenommen beim Drittligisten. Und dennoch: „Wir sind krasse Außenseiter“, sagt Christian Päschel, denn noch nie haben sie gegen einen Zweitligisten ein Pflichtspiel bestritten. Zweimal pro Woche trainieren die Rangers, dazu kommt eine Laufeinheit. Die Gäste vom Rennsteig kommen zwar nur mit drei Auswechselspielern, sind aber drei- bis viermal am Ball und entsprechend fitter.

Und da, wo die Hausherren mit blanker Brust antreten, da ist die tschechisch geprägte FCR-Truppe zugepflastert mit Werbung. 150 Zuschauer haben sie im Schnitt bei ihren Heimspielen, die Rangers freuen sich über 58 Freunde und Angehörige. Familiär geht’s zu, gemütlich. Und keineswegs laut. Dennoch schaffen sie es allesamt nicht, den Hallensprecher zu verstehen, zu schlecht ist die Akkustik.

+ Abgezogen: Spielertrainer Nico Großmann trifft zum 1:0. © Pia Malmus

Die Spieler

Nico Großmann ist Spielertrainer der Rangers. In seiner grünen Truppe ist Rechtsaußen Aaron Sandrock mit 13 der Jüngste. Zweiter Torwart ist Dominik Kubiak, die Nummer 77 trägt sein älterer Bruder Luca. Kubiak? Richtig: Die beiden sind Söhne von Ralf „Zickzack“ Kubiak (heute 48), der von 1987 bis 1994 im Eishockeytrikot des EC Kassel 236 Spiele bestritt. Als Luca in der Pause kurz Schläger und Bälle vor die Kamera halten soll, ist er kurz angebunden. „Ist doch ein Pokalspiel heute, keine Zeit“, sagt der 18-jährige Schüler entschuldigend und saust zur Teambesprechung.

Die Rituale

Tatsächlich erinnert beim Floorball viel an Eishockey. Die Rituale und die Musik sind ähnlich wie bei den Huskies. Die Präsentation der Startformationen, die Bullys, das fliegende Wechseln und die Spielzeit von dreimal 20 Minuten. Netto. Es gibt auch Strafzeiten, aber die sind ganz selten, denn trotz des hohen Tempos geht es weniger hart auf den Körper und auch gegenüber den Schiedsrichtern respektvoller zu. Die kommen aus Gießen und sind für den Amateurklub das Teuerste heute. Und sonst – Abseits? Zweilinienpass? Kein Thema. Floorball ist herrlich simpel.

+ Spielt im knien, ohne Handschuhe: Torwart Daniel Hirtreiter. © Pia Malmus

Die Torhüter

Sind mutige Burschen. Spielen ohne Handschuhe, nur durch den Helm geschützt und einige Polster in der Wäsche. Kurios: Die meiste Zeit erleben sie die Partie auf den Knien. Werfen sich den Bällen entgegen, sind weitaus beweglicher als im Eishockey und Hockey.

Das Spiel

Die Rangers hängen sich rein, geben ihr Bestes. Rennen, kämpfen, schießen aus allen Lagen. Wendige, flinke Spieler sind klar im Vorteil. Und zunächst trotzen die Espenauer der technischen Klasse und dem viel strukturierteren Spiel des Favoriten. Nach 58 Sekunden trifft Spielertrainer Großmann zum 1:0, Dennis Dallmann zum 2:1 nach 11:05 Minuten. Na, geht da was? Nein! Noch vor der ersten Drittelpause führt das Team vom Rennsteig 3:2, und danach bricht es tatsächlich in Form einer Torlawine über Rangers-Schlussmann Daniel Hirtreiter herein. Zehn Treffer kassieren die Espenauer binnen 17 Minuten bis zum 3:13 (40.). Nur einmal dürfen sie jubeln als Gerrit Gries trifft (30:50).

Am Ende des turbulenten Spektakels steht ein 8:21 (2:3, 1:10, 5:8), denn Dallmann (3), Andreas von Deyn und Großmann mit dem umjubelten Schlusspunkt treffen für die unverdrossenen Rangers noch ins Schwarze.