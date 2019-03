Wahnsinn – Schlusslicht Kaufungen siegt im Derby 9:3

9:3 - kein Witz! Verbandsliga-Schlusslicht SV Kaufungen hat im Derby bei Eintracht Baunatal ein eindrucksvolles Lebenszeichen abgegeben.

Unfassbar. Wahnsinn. Schützenfest. 9:3. NEUN ZU DREI. Welch ein Auftakt in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga. Das Ergebnis an sich ist ja schon außergewöhnlich. Weil aber ausgerechnet das Schlusslicht SV Kaufungen diesen Kantersieg im Derby bei Eintracht Baunatal gefeiert hat, bekommt dieses 9:3 noch eine ganz andere Bedeutung.

Denn vor dem Start nach der Winterpause gab es nur wenige, die der SV zugetraut hatten, die Liga doch noch zu halten. Seit Sonntag sieht die Sache etwas anders aus. Mit ihrem Spektakel haben die Kaufunger ein deutliches Zeichen gesetzt – frei nach dem Motto: Hurra, wir leben noch.

Beide Trainer zeigten sich vor der Partie recht zuversichtlich, konnten sie doch im Vergleich zum Ende der Hinrunde auf einen Großteil der angeschlagenen Spieler zurückgreifen. Bei nicht gerade freundlichem Fußballwetter ging es auf dem Kunstrasenplatz an der Großenritter Langenbergkampfbahn gleich ordentlich zur Sache. Kaufungens Nick Krug legte in der ersten und achten Minute mit seinen beiden Treffern zur 2:0-Führung den Grundstein für das Spektakel.

Doch die Gastgeber von Trainer Thomas Kraus kämpften sich schnell wieder in die Partie. Bereits in der 14. Minute verkürzte Hendrick Bestmann auf 1:2, als sein Freistoß abgefälscht wurde und für den Kaufunger Debütant im Tor, Valentin Kliebe, unhaltbar einschlug. Auf der anderen Seite boten sich den schnellen Gästen immer wieder Möglichkeiten, über Konter gegen eine löchrige Großenritter Abwehr das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Der lange Zeit verletzungsbedingt vermisste Torjäger Tobias Boll war es, der nach feiner Vorarbeit von Cedric Dziabas die Gäste 3:1 in Front brachte. Niels Willer für die Gastgeber und erneut Krug sorgten für das 2:4 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel war es Florian Pusch, der mit seinem Tor zum 3:4 die Eintracht wieder hoffen ließ (51.) – letztlich war es allerdings nur ein Strohfeuer, das die Gäste schnell wieder löschten. Abwehrspieler Robert Omazic (58.), und der eingewechselte Niclas Thöne (59.) besiegelten das Debakel für die Baunataler, die nun selbst knietief im Abstiegskampf stecken. Zweimal Boll und Oldie Eugen Wagner machten den 9:3-Wahnsinn perfekt.

„Meine Mannschaft hat unseren Matchplan tadellos umgesetzt, ein Rädchen griff ins andere“, sagt SVK-Coach Jörg Müller und war von seinem Team regelrecht angetan. Im Gegensatz zum niedergeschlagene Eintracht-Trainer Thomas Kraus: „Das Debakel müssen wir erst mal verarbeiten. Jetzt stecken war mitten drin im Abstiegskampf.“