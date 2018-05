Wattenbach, Wellerode, Eiterhagen: Sie gaben sich das Ja-Wort

Überschäumend: Die Fußballer des TSG Wattenbach mit ihrem Trainer Lothar Alexi (Mitte) feiern 2005 nach dem Verbandsligaspiel gegen den VfB Süsterfeld den Aufstieg in die Oberliga Hessen. Foto: Andreas Fischer

Söhrewald. „Allein der Gedanke daran hätte vor 25 Jahren womöglich zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt“, sagt Walter Krug, Abteilungsleiter des TSG Wattenbach. Aber die Zeiten änderten sich. So erstaunt es kaum noch, dass die Wattenbacher Fußballer, die der TSG Wellerode und die des TSV Eiterhagen ihre Kräfte bündeln.

Ab der nächsten Saison gehen sie als SG Söhrewald in der Kreisoberliga auf Punktejagd.

Die Einsicht hatte sich breitgemacht, dass beide für sich allein nicht mehr existieren könnten. Mit überwältigender Mehrheit sprachen sie sich für die Kooperation aus.

Beide finanziell nicht auf Rosen gebetteten Vereine befinden sich auf Talfahrt. Wattenbach steigt im Jahr nach dem 110. Jubiläum aus der Gruppenliga ab, Wellerode, das 2019 100. Geburtstag feiert, aus der Kreisoberliga. Ihre Eigenständigkeit werden sie trotz der Spielgemeinschaft, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) firmiert, behalten. „Neben dem Spielfeld bleibt alles, wie es ist. Beide behalten auch ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit“, sagt Krug, „und die Spieler gehören je einem der Klubs an.“

Obwohl früher die Rivalität groß war und keiner dem anderen dessen Erfolge gönnte, befindet sich die Spielgemeinschaft auf gutem Weg. „Der erste Anruf kam von uns. Aber wir waren überrascht, wie schnell beide zum Ergebnis kamen. Im Nachhinein könnte man sagen, wir hätten das Ganze schon vor ein paar Jahren machen sollen“, berichtet Peter Gruneberg, der mit Carsten und Jürgen Eberwein die Geschicke in Wellerode lenkt. „Wir arbeiten sehr gut zusammen“, sagt Krug und ergänzt: „Man spürt das gute Verhältnis in den Gesprächen.“ Trainer wird der früher bereits in Wattenbach tätige Sergej Tica. Zusätzliche Spieler werden noch gesucht. Auch eine zweite Mannschaft soll ins Rennen gehen.

Trotz aller Zuversicht beschreiten die Wattenbacher den Weg mit gemischten Gefühlen. „Klar schwingt da Wehmut mit, wenn ich an unsere Erfolge denke. Ich selbst habe ja lange die Ansagen auf dem Platz gemacht und viele große Spieler wie Stefan Kuhn, Zoran Zeljko oder Michael Mason angekündigt.“