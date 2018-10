Weltmeisterin Schneider zu Gast beim Reitturnier in Dörnhagen

Daumen hoch: Weltmeisterin Dorothee Schneider ist beim Turnier des Ländlichen Reit- und Fahrverein Guxhagen/Dörnhagen wieder am Start.

Kassel. Springprüfungen bis zur schweren Klasse S - Das Nationale Hallenreitturnier des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Guxhagen hat von Donnerstag bis Sonntag einiges zu bieten.

Bereits zum 25. Mal wird das Reitsportereignis an vier Tagen ausgetragen. Die Reitanlage in Dörnhagen wurde permanent umgebaut, erweitert und modernisiert.

Im vergangenen Jahr baute der Verein ein Ebbe-Flut-Bodensystem in der großen Reithalle ein. 500 Starts von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend, aufgeteilt in 19 Prüfungen, füllen die vier Turniertage. Alle Entscheidungen werden im Internet live auf dem Portal „Clip my Horse“ übertragen.

Holga Finken, mehrfacher Bundeschampion und erfolgreicher Ausbilder zahlreicher Grand-Prix-Pferde, ist treuester Teilnehmer. Er ist seit dem ersten Turnier dabei. Erneut am Start ist auch Dorothee Schneider. Die frischgebackene Mannschaftsdressur-Weltmeisterin von Tryon (USA) und Mannschaftsgoldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 ist mit einem Nachwuchspferd dabei.

Sie reiten Samstagmorgen um 9 Uhr in der Dressurprüfung Kl. S*** Intermediaire II um die Qualifikation für den Grand Prix de Dressage, der am Sonntag um 10 Uhr stattfindet. Dann treten auch der amtierende Hessenmeister Thomas Wagner und Fabienne Müller-Lütkemeier, Mannschafts-Weltmeisterin von 2014 in Caen, an.

Am Freitag beginnt um 10.30 Uhr die Dressurprüfung Kl. S St. Georg Spezial. Die zehn besten Paare reiten dann am Samstag um 19.30 Uhr in der S*-Kür zur Musik um den Sieg.

Am Start sind hier unter anderem Marion Loew, Philipp Hess, Viktoria Pavel und Charlotte Kähn. Die Springprüfungen beginnen Freitag um 13.30 Uhr mit zwei Prüfungen der Kl. L und zwei Prüfungen der Kl. M*.

Am Samstag steht ab 12.30 Uhr bis zur Dressur-Kür der Turniertag ganz im Zeichen den Springreiter. In der Springprüfung Kl. S* U25 starten nur junge Nachwuchsreiter unter 25 Jahren, Marie Most vom gastgebenden Verein sowie Ferdinand Kähn, Valerie Kampe und Lucas Silber sind dabei.

Die Springprüfung Kl. S mit Stechen beginnt Sonntag um 16 Uhr. Vorjahressieger Frank Plock will hier erneut den Sieg holen. Seine Kontrahenten sind der Vorjahreszweite Michel Brosswitz, Vereinsamazone Marie Most, Kai Schrammel, Shari Zey, Jörg Schäfer und Wulfdietrich Rosenow. Samstagabend startet ab 21 Uhr die traditionelle Reiter-Party mit „No Limit“.

Von Eva Wahnel