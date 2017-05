Werbung für den Handball

31:27 – Melsungen gewinnt in Heiligenrode gegen Baunatal

+ Entwischt: MT-Kreisläufer Felix Danner setzt sich gegen die Baunataler Frederik Drönner und Niklas Plümacher durch. Foto: Malmus

Niestetal. Für die einen war’s eine bessere Trainingseinheit, für die anderen ein ganz besonderes Bonbon. Und für den TSV Heiligenrode war’s ein Höhepunkt der Feiern zum 125-jährigen Vereinsbestehen. Und so stand der Spaß am Handball im Mittelpunkt beim freundschaftlichen Vergleich zwischen Bundesligist MT Melsungen und Drittligist GSV Eintracht Baunatal am Mittwochabend. Rund 350 Besucher waren dabei in der Halle der Leuschner-Schule, und sie erlebten beim 31:27 (18:14) der MT ein technisch hochwertiges Spiel, das Eintracht-Trainer Mirko Jaissle als Werbung für den nordhessischen Sport beschrieb.