Lohfeldenerin startet bei Ruder-WM: Leonie Pless will in Florida ins Finale

Diesmal im Leichtgewichts-Doppelzweier dabei: Für Leonie Pless aus Lohfelden beginnt am Sonntag die Ruder-WM in Florida.

Kassel. Am Sonntag beginnt die Ruder-WM im US-amerikanischen Sarasota. Mit dabei ist die Lohfeldenerin Leonie Pless, die schon am Montag nach Florida gereist ist.

Noch keine zwei Wochen ist es her, seitdem Hurrikan Irma über Teilen von Florida wütete. Betroffen waren auch die Stadt Sarasota und ihre 50.000 Einwohner. Doch weil der Wirbelsturm den Ort nicht mit voller Wucht traf, blieben schlimmere Schäden aus. Nun können dort, wie geplant, die am Sonntag beginnenden Ruder-Weltmeisterschaften stattfinden – wenn auch mit Einschränkungen.

Mit dabei im deutschen Aufgebot ist die aus Lohfelden stammende Ruderin Leonie Pless. Sie startet im Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x). Bereits am Montag war die Mannschaft von Frankfurt aus in die USA geflogen. Dass die 28-Jährige beim Jahreshöhepunkt in der olympischen Bootsklasse starten darf, ist für sie eine Zugabe: „Mein Wunsch war es, in dieser Saison Deutsche Meisterin zu werden.“

Das schaffte Pless im Leichtgewichts-Einer im April. Doch weil sie neben dem Training mitten im Referendariat steckt, hatte der WM-Start nicht oberste Priorität. „Dass die WM in den USA ist, war schon ein Ansporn für mich. Ich wäre dort aber auch im Leichtgewichts-Einer oder Leichtgewichts- Doppel-Vierer gestartet.“ Diese beiden Bootsklassen sind aber nicht olympisch.

Um das beste deutsche Duo für den LW2x zu ermitteln, fanden nationale Ausscheidungen statt, in denen verschiedene Besetzungen getestet wurden. Die Besetzung von Leonie Pless mit Ronja Fini Sturm setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Das WM-Ziel lautet nun Finaleinzug.

Wie es mit Blick auf Olympia 2020 in Tokio weitergeht, weiß Pless noch nicht: „Wegen der Arbeit in der Schule, plane ich momentan nur von Jahr zu Jahr.“ Im Mai macht sie ihr Zweites Staatsexamen, ist dann Lehrerin und muss sich nach Stellen umschauen. Ihre Entscheidung macht sie auch von der Entwicklung der Leistungssportreform abhängig. Demnach sollen Leichtgewichts-Ruderer nach aktuellem Stand ab Ende 2018 zentral in Hamburg leben und trainieren. Wegen des privaten Umfeldes und ihres Berufes möchte die in Offenbach lebende Pless aber gerne in Hessen bleiben.

Dahin zurück hebt das Flugzeug mit ihr und den Mannschaftskollegen bereits am 2. Oktober, einen Tag nach WM-Ende, ab. Pless war noch nie in Florida, hätte gerne einen Urlaub drangehangen. „Aber weil es nach der WM noch eine Woche bis zu den Herbstferien sind, geht das leider nicht“, sagt sie.

• Termin: Die Ruder-WM findet vom 24. September bis 1. Oktober in Sarasota (Florida) statt. Die Läufe im Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen: Vorläufe: Sonntag ab 17.55 Uhr, Viertelfinale und Hoffnungsläufe: Dienstag ab 19.08 Uhr, Halbfinals und Hoffnungsläufe: Donnerstag ab 18.11 Uhr, Finale: Samstag, 30. September, ab 17.08 Uhr.

• Live zu sehen: Im Internet auf der Seite des Weltruderverbandes sind die Halbfinal- und Final-Läufe zu sehen: www.worldrowing.com