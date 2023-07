Annika Mehlhorn über Baunataler Sportbad: „Es fehlte wohl der Wille“

Von: Martin Scholz

Das Sportbad in Baunatal ist die sportliche Heimat von Annika Mehlhorn. Nordhessens erfolgreichste Schwimmerin hat dort zehnmal die Woche trainiert.

Baunatal – Die Olympiateilnehmerin sieht den bevorstehenden Abriss des Sportbades außerordentlich kritisch. Mittel- und langfristig befürchtet die 39-jährige Vize-Präsidentin des Landessportbundes Hessen erhebliche Auswirkungen auf den Schwimmsport. Annika Mehlhorn über ...

Ich kann mich noch gut an die Eröffnung im Jahr 1992 erinnern. An gleicher Stelle gab es dort früher ein Freibad, dass immer so kalt war. Für den Verein und die Schulen war das neue Sportbad ein Gewinn, weil die Schulkinder und die Vereinsschwimmer jetzt ein eigenes Bad hatten.

Die Stoppuhr war immer mit dabei: Annika Mehlhorn und ihr damaliger Trainer Thomas Rother trainierten im Jahr 2003 meistens zehnmal in der Woche in Baunatal. archi © andreas fischer

Wir Leistungsschwimmer aber auch Taucher, Triathleten und der DLRG hatten bessere Trainingszeiten und konnten deutlich häufiger trainieren. Für mich war es mein zweites Zuhause, ich kenne dort jede Fliese. Für den Schwimmsport war das Sportbad unglaublich wichtig – der bevorstehende Abriss schmerzt mich daher sehr.

Landkreis Kassel Kassel: Die Bedeutung des Bades

Dort kamen Nichtschwimmer hin, die als Schwimmer aus dem Becken gestiegen sind. Auch Seniorengymnastik und Wassergymnastik hat dort in der Vergangenheit an Bedeutung gewonnen. Die Bedeutung kann man auch daran ermessen, dass das Bad immer von morgens bis abends ausgelastet war. Auch die Ausstattung stimmte, das Bad war wettkampfgeeignet. Dabei darf man nicht aus den Augen verlieren, dass dort niemals nur Leistungssportler trainiert wurden. Dort fand eben auch Breitensport statt. Ohne den gibt es allerdings keinen Leistungssport. In der Zukunft kann man nicht in einem Bad, welches sich der Schwimmsport und der Freizeitspaß teilen, so trainieren wie bisher – anderslautende Äußerungen sind schlicht falsch.

Dem Leistungssport verbunden: Annika Mehlhorn. © Imago/hartenfelser

Landkreis Kassel: Die Alternativen zum Abriss

Die hätte es gegeben, einschließlich staatlicher Fördermittel in nicht unbeträchtlicher Höhe. Warum schlägt man das aus? Es fehlte wohl der politische Wille für eine Sanierung. Allein das Dach mit den aufschiebbaren Segmenten war schlichtweg eine Fehlplanung. Es ließ sich oft gar nicht aufschieben, war an sehr vielen Stellen undicht, und es waren so große Lücken am Übergang zum Fußboden, dass man durchgucken konnte.

Zur kalten Jahreszeit war es deshalb insbesondere für Kinder unerträglich kalt, und überall hat es gezogen. Eine Traglufthalle wäre meiner Meinung nach eine geeignete Alternative gewesen. Beim festen Dach über der Eingangshalle hat es ständig an vielen Stellen reingeregnet. Die meisten Duschen waren ständig defekt, und allmählich staute sich der Sanierungsbedarf immer weiter auf, ohne dass augenscheinlich etwas daran geändert wurde.

Zukünftig deutlich weniger Athleten aus der Region Kassel

Es werden in der Zukunft deutlich weniger Athleten aus Baunatal und der Region den Weg zum Leistungssport finden. Auch andere Bäder wie das Auebad, das Polizeibad oder das Hallenbad Süd können das nicht auffangen. Die sind bereits jetzt total ausgelastet. Wenn man dann noch sieht, wie viele Schwimmkurse in der Vergangenheit durch die Pandemie ausgefallen sind, muss einem klar sein, dass wir künftig mehr Nichtschwimmer haben werden.

Zudem sind die Bäder in Gudensberg oder Borken bereits geschlossen. Es gibt also keine Ausweichmöglichkeiten. Für den Schwimmsport ist das ein massiver Engpass. Aktuell heißt es in Baunatal, dass die Schulklassen alle komplett in das andere Bad übernommen werden. Die Lehrer müssen für den Schwimmunterricht gut ausgebildet sein – wie das ohne ausreichend Wasserfläche funktionieren soll, weiß ich nicht. Weniger Bad bedeutet auch weniger Lebensqualität vor Ort.

Die Möglichkeiten und Perspektiven

Die sind kaum vorhanden. Was ich nicht verstehen kann, ist die Tatsache, dass man dem Verfall des Bades offenkundig und wie so häufig in unserem Land über Jahre hinweg zugeschaut hat. Für ambitionierte Schwimmer gibt es jetzt faktisch keinen Ausweg mehr. Der Leistungssport im Zusammenhang mit Wasser wird aus meiner Sicht in Baunatal deutlich schwieriger.