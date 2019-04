Windstärke 10 war einmal: Kasseler Kegelklubs fusionieren

Neuer Verein startet als KSG

+ © Archivfoto: Andreas Fischer Das war 2005: Bundesligist Windstärke 10 in der damaligen Besetzung mit (von links) Uwe Schlitzberger, Michael Strube, Kevin Hast, Mathias Dilchert, Andreas Niemczyk, Walter Ullrich und Ralf Bier nach einem Wettkampf gegen Paffrath. © Archivfoto: Andreas Fischer

Kassel – Der 2. Februar 2019 geht als historischer Tag in die Geschichte der Windstärke 10 Kassel ein. Denn an jenem Tag absolvierte der Sportkegel-Klub sein letztes Spiel in der 2. Bundesliga. Wie jetzt bekannt wird, werden die Windstärke und der Lokalrivale KSG Kassel fusionieren und dann als KSG starten.