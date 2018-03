Wird es wieder so deutlich?

3. Handball-Liga: GSV Eintracht Baunatal erwartet heute um 18 Uhr die Reserve des SC Magdeburg

+ Konzentration: Der Baunataler Frederik Drönner versucht sich hier gegen den Gelnhäuser Alen Kulovic (links) durchzusetzen. Heute muss die Eintracht gegen den SC Magdeburg II antreten. Foto: Schachtschneider

BAUNATAL. Für die zweite Mannschaft des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg war es der bisher höchste Sieg, für den GSV Eintracht Baunatal die bisher höchste Niederlage in der 3. Liga Ost. Im Oktober 2017 unterlagen die Nordhessen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts mit 33:41. Jetzt stellen sich die Magdeburger am Samstag um 18 Uhr in der Baunataler Rundsporthalle bei den Großenrittern vor.