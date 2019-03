Yannick Billing macht’s wie Wolfsburgs Wout Weghorst

Akrobatisch: Der VfLer Yannick Billing (rechts, hier gegen Sebastian Vollgraf von der KSV-Reserve) traf für sein Team am Wochenende in Vellmar dreimal.

Kassel - Wegen den Witterungsbedingungen fielen in den heimischen Fußball-Ligen viele Spiele aus. Dennoch gab es einige Auffälligkeiten am Wochenende.

Torjäger Billing

Yannick Billing hat am Samstag wohl ganz genau das Spiel des VfL Wolfsburg in der Bundesliga verfolgt. Genau wie der Wölfe-Stürmer Wout Weghorst beim 5:2-Sieg gegen Düsseldorf erzielte auch Billing drei Treffer und gab zwei Torvorlagen. So führte er am Sonntag den VfL Kassel zum 5:1-Erfolg beim OSC Vellmar II in der Gruppenliga.

Offenbar hatte sich der 20-Jährige im Urlaub, aus dem er im Laufe der Woche zurückkam, erholt. „Gut war der laufstarke Billing schon immer, in dieser Saison trifft er nun auch noch“, sagte Kassels Trainer Afewerki Andezion über den aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangenen Torjäger.

Doppelwechsel Abdali

Und noch eine Auffälligkeit gab es im Derby zwischen dem OSC II und dem VfL. 56. Minute: Die Gäste wechselten aus. Und zwar doppelt. Vom Feld gingen Abdali und Abdali. Für Stürmer Abdul kam Sean-Philip Daues, der nur zwei Minuten später zum 3:0 traf, für Salar wurde Mehmet Egeli eingewechselt. Verwandt sind die Abdalis allerdings nicht. Abdul ist Afghane, Salar Syrer.

Während Abdul Abdali wegen taktischer Erwägungen vom Feld ging, musste Salar wegen einer Verletzung runter. Er war im Zweikampf nach einem Ausrutscher dem Vellmarer Edwin Grefenstein aufs Knie gefallen und hatte sich dabei einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der Abwehrspieler befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Lohfelden atmet auf

Hessenligist FSC Lohfelden setzte sich am Samstag auch in der Höhe verdient mit 4:1 gegen Schlusslicht die Spvgg Neu-Isenburg durch. Ein wichtiger Erfolg, wie die Tabelle aufzeigt. Die Mannschaft von Trainer Alfons Noja nach Abschluss des Spieltages den 12. Tabellenplatz und damit auf dem derzeit ersten Nichtabstiegsplatz. Wenn sich nun die Leistungen nun tatsächlich stabilisiert haben, wird das Team mit dem Abstiegskampf auch nichts mehr zu tun haben. Dann aber dürfen sich solche Serien wie zuletzt: 0:6 in Flieden, 3:0 gegen Griesheim und 0:1 in Bad Vilbel nicht mehr an der Tagesordnung sein.

Torfabrik FSK

Mit der FSK Vollmarshausen startete eine Mannschaft exakt so in die Restrunde der Gruppenliga, wie sie das Fußballjahr 2018 beendet hatte. Neuling Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund musste mit 1:7 (0:2) ebenso Federn lassen wie am 18. November der FC Bosporus. Das Team um Neu-Trainer Sead Hadzic konnte die Form offensichtlich konservieren. Zudem ist die FSK seit Ende Oktober ungeschlagen. Aus sechs Partien holte Vollmarshausen seither 14 Punkte.