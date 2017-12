Young Huskies sind heiß auf das Derby

kassel. Am letzten Wochenende vor der Weihnachtspause sind vier Teams der Eishockeyjugend Kassel (EJK) aktiv – und alle mindestens einmal zu Hause. Die DNLII-Mannschaft ist heiß auf das Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt und hofft am Sonntag auf viele Zuschauer in der Kasseler Eissporthalle.

Die Partie beginnt um 11.15 Uhr, der Eintritt ist frei. Beide Vergleiche in der laufenden Saison waren knapp: Einmal setzte sich Kassel mit 6:5 in der Verlängerung durch, einmal hatten die Frankfurter im Penalty-Schießen mit 4:3 das bessere Ende für sich.

Gegner der Schüler in der Bundesliga Nord ist der EHC Erfurt: Am Samstag sind die Thüringer ab 13.45 Uhr zu Gast in der Kasseler Eissporthalle. Am Sonntag muss die Mannschaft um 12 Uhr auswärts ran.

Die Kleinschüler empfangen mit den Eisadlern Dortmund den Letzten der Regionalliga. Spielbeginn in der Eissporthalle ist am Samstag um 9.30 Uhr.

Die Ice Cats empfangen nach der Spielabsage am vergangenen Wochenende nun am Sonntag Königsborn in der Eissporthalle. Die Partie der NRW-Bezirksliga wird um 18.30 Uhr angepfiffen. (ca)