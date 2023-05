Ziel der ersten Mannschaft des Golf Clubs Kassel-Wilhelmshöhe: Aufstieg und Klassenerhalt

Fragen und Antworten

+ © Dieter Schachtschneider Für sie beginnt am Sonntag die Saison: die Golfer (von links) Stefan Sachs, Jano Posselt, Johannes Walter, Maximilian Schulz, Denis Fitz, Stefan Rumpf und Alexander Gertenbach vom Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe. © Dieter Schachtschneider

Für die erste Mannschaft des Golf Clubs Kassel-Wilhelmshöhe beginnt am Sonntag die Saison in der viertklassigen Oberliga – und das mit einem Heimspiel ab 9 Uhr.

Wir waren vor dem Saisonauftakt beim Training der Golfer zu Besuch. Fragen und Antworten zur neuen Saison.

Wie ist der Modus?

Die Kasseler Golfer treten in einer Fünferliga an. Gegner in der Oberliga Nord 4 sind Rehburg-Loccum, Bad Salzuflen, Paderborn und Nörten-Hardenberg. Jedes Team bestreitet an einem Spieltag acht Einzelpartien – ein Ergebnis darf gestrichen werden, sieben werden gewertet. Jeder Golfer absolviert den normalen 18-Loch-Kurs. Am Ende werden die Schläge aller Spieler zusammengezählt. Die Mannschaft mit den wenigsten ist Erster und erhält dafür fünf Punkte. Der Zweite bekommt vier, der Dritte drei, der Vierte zwei und der Letzte einen. Am Ende der Saison steigt das Team mit den meisten Zählern in die Regionalliga auf, die letzten beiden steigen in die Landesliga ab, der Zweite und Dritte hält die Klasse.

Was ist das Ziel?

Für die Kasseler ist es nach dem Abstieg aus der Regionalliga das dritte Jahr in der Oberliga. Für den Vorjahreszweiten soll es in dieser Saison aber wieder hochgehen. „Wir wollen aufsteigen“, sagt Trainer Mike McLean. „Vom Handicap her haben wir gute Chancen, aber es ist sehr eng in der Liga“, fügt er an. Als Top-Favorit würde McLean seine Mannschaft aber nicht bezeichnen. „Hardenberg ist sehr stark“, sagt er.

Wie setzt sich die Mannschaft zusammen?

Die Kasseler verzichten darauf, externe Spieler einzukaufen. Die Mannschaft ist sehr jung. Oder wie es Stefan Sachs, der bereits Europameister und Deutscher Meister seiner jeweiligen Altersklasse geworden ist, ausdrückt: „Wir haben die Jungen – und wir haben mich.“ Sachs ist mit 58 Jahren der Erfahrenste im Team. Der Jüngste gilt dagegen als großes Talent und Hoffnungsträger: Miguel Morato Brede (16), der beim Training fehlt, als wir vor Ort sind, weil er in seiner Altersklasse zu den besten 32 Spielern gehört und ein Turnier bestreitet. Er ist zudem Teil der Junioren-Nationalmannschaft. Jung ist die Mannschaft also, zudem auch regional. Alle Akteure kommen aus Kassel oder dem Umland. Eine Altersbegrenzung oder ein Mindestalter gibt es beim Golf nicht.

Wie groß ist der Kader?

Bis zu 15 Akteure nehmen an den Trainingseinheiten teil, acht können an einem Spieltag eingreifen. „Ich habe einen festen Stamm von etwa zwölf Leuten, aus denen ich dann auswählen muss“, sagt McLean. „Es kann aber auch mal sein, dass jemand während der Saison dazustößt.“

Was gibt es neben der Oberliga sonst noch?

Für die Mannschaft des Golf Clubs Kassel-Wilhelmshöhe steht neben den Partien in der Oberliga noch die Hessenliga an. Diese wird nicht von der Deutschen Golf Liga organisiert, sondern vom Hessischen Golfverband. Das Besondere dabei: Die vier Mannschaften, die jeweils teilnehmen, können aus unterschiedlichen Ligen kommen, denn alle hessischen Teams dabei. Den Kasselern gelang im vergangenen Jahr überraschend der Aufstieg aus der zweiten in die erste Hessenliga. Nun geht es am 16. September in Hanau zunächst im Halbfinale gegen Bundesligist Frankfurt. Die Verlierer treffen in Playdowns aufeinander. Das Ziel für die Kasseler heißt hier Klassenerhalt. (Maximilian Bülau)