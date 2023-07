Ziemlich gut fürs erste Mal: Tschechisches Doppel triumphiert bei Wilhelmshöhe Open

Von: Maximilian Bülau

Sieger und Turnierdirektor: (von links) Jiri Barnat und Patrik Rikl, die im Doppel bei den Wilhelmshöhe Open siegten, sowie Eberhard Engelmann. © Dieter Schachtschneider

Der Wettergott meinte es am späten Samstagnachmittag und frühen Abend gut mit den Wilhelmshöhe Open.

Zwar wurde das Doppel-Finale zwischen den beiden Tschechen Jiri Barnat und Patrik Rikl sowie dem Bolivianer Murkel Dellien und dem Serben Stefan Latinovic in Satz eins für etwa zehn Minuten unterbrochen, weil es kurzzeitig geregnet hatte. Doch anschließend hielt der Himmel die Schleusen bis zum Matchball geschlossen – nur um sie dann noch mal richtig zu öffnen. Gut also, dass Barnat und Rikl in diesem Endspiel kurzen Prozess machten und das 6:4, 6:4 nach einer Stunde und 13 Minuten sicher hatten.

Dass der 21 Jahre alte Barnat und der 24 Jahre alte Rikl dabei – übrigens ebenso wie ihre Gegner – erstmals gemeinsam auf dem Tenniscourt standen, war nicht zu erkennen. Sie waren als Favoriten ins Finale gegangen. Und sie wurden diesem Status gerecht. Wie sich die beiden dabei zwischen den Ballwechseln absprachen, sich Zeichen gaben, wie sie beim ersten Aufschlag des Partners unterhalb der Netzkante knieten und Platz machten, das wirkte alles nicht so, als wäre es ihr erstes Mal. Und dafür, dass es ihr erstes Mal war, waren die Tschechen erstaunlich gut unterwegs.

„Danke an Jiri für die ganze Woche. Vielleicht können wir noch mehr Turniere zusammen spielen – und zusammen gewinnen“, sagte Rikl hinterher im leichten Kasseler Nieselregen, der wenig später zunehmen sollte. Und auch die Gegner konnten trotz ihrer Niederlage ein wenig lächeln. „Herzlichen Glückwunsch an beide. Danke an Stefan. Es war ein sehr erfolgreiches Turnier für mich bis hierhin – trotz der beiden Niederlagen heute“, sagte Dellien. Der 25-Jährige hatte es mit seinem 23 Jahre alten Partner ja nicht nur bis ins Doppel-Finale geschafft, er hatte am Samstag ab 13 Uhr auch noch das Einzel-Halbfinale gegen Daniel Dutra da Silva bestritten und nur knapp verloren. Latinovic lobte die Organisation und die Zuschauer: „Es waren einfach tolle Tage in Kassel“, sagte der Serbe.

Zwar war das Match ziemlich schnell vorbei – am Ende reichte dem tschechischen Duo aber jeweils ein Break in jedem Satz, um den Erfolg einzutüten, die 25 Weltranglistenpunkte sowie die rund 1400 Euro Preisgeld mitzunehmen. In Satz eins gelang das Barnat/Rikl recht früh zum 2:1. Nach dem 3:1 gab es die kurze Regenpause, die das Doppel aber keineswegs aus dem Rhythmus brachte. Einzig beim Aufschlagspiel beim Stand von 3:2 hatten Dellien/Latinovic Breakbälle.

Im zweiten Durchgang war es erneut das dritte Aufschlagsspiel, das der Bolivianer und der Serbe abgaben. Bei Einstand vergab Latinovic einen einfachen Ball am Netz. Rikl verwandelte wenig später den Matchball ebenfalls bei Einstand – und ebenfalls am Netz. (Maximilian Bülau)