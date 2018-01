Zwehren lässt nur zwölf Tore zu

Handball-Oberliga: HSG-Frauen besiegen dank starker Abwehr Hüttenberg 20:12

+ Starker Auftritt: Zwehrens Sarah Panhans (links, hier gegen Laura Fischer) traf gegen Hüttenberg in der Offensiv zweimal und arbeitete zudem in der Abwehr unermüdlich. Foto: Fischer

Kassel. Dank einer sensationellen Abwehrleistung hat die HSG Zwehren/Kassel einen Heimsieg in der Handball-Oberliga gefeiert. Gegen den TV Hüttenberg gewann das Team von HSG-Trainer Gunnar Kliesch 20:12 (14:6), zog an der Mannschaft aus Mittelhessen in der Tabelle vorbei und ist nun Vierter.