Zwehren trotzt Personalsorgen

Handball-Oberliga: HSG-Frauen feiern 32:25-Sieg gegen Rodgau Nieder-Roden

+ Auch eine Fußverletzung stoppte sie nicht: Zwehrens Jana Hoppe (links, gegen Laura Keller) traf im Heimspiel gegen Nieder-Roden zehnmal. Foto: Fischer

Kassel. Meike Naumann, Lena Alter und Anne Eichhofer gar nicht erst dabei. Sarah Panhans wegen einer Roten Karte 45 Minuten auf der Tribüne. Jana Hoppe wegen einer Fußverletzung zehn Minuten in der Kabine. Soviel Missgeschick – so könnte man meinen – würden die Handballerinnen des Oberligisten HSG Zwehren/Kassel in der Partie gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden nicht verkraften. Aber Katja Zeller, Carina Salzmann, Michelle Bürner, Svenja Tampe, Jana Hoppe und deren Mitspielerinnen haben die Kleingläubigen eines Besseren belehrt. In der Heisebachhalle an der Mattenbergstraße bejubelten rund 100 Zuschauer den 32:25 (17:10)-Sieg.