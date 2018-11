Zwei Fußball-Kongresse finden 2019 in Kassel statt

Der Herkules hat nur Fußball im Kopf: Ganz so ist es sicherlich nicht, aber dennoch finden 2019 zwei renommierte Veranstaltungen in Kassel statt.

Die Fußballer blicken 2019 nach Kassel, denn zwei renommierte Veranstaltungen finden in Nordhessen statt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den beiden Veranstaltungen.

Bereits vom 22. bis 24. Februar richtet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Amateurfußballkongress aus. Vom 29. bis 31. Juli werden beim Internationalen Trainerkongress rund 1100 Teilnehmer zu Gast sein.

Warum sind 2019 gleich zwei renommierte Fußball-Kongresse in Kassel?

„Es ist scheinbar purer Zufall, dass beide Veranstaltungen im selben Jahr in Kassel stattfinden. Das ist natürlich für die Stadt eine tolle Sache“, sagt Michael Schwab, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Kassel. Kein Zufall sei aber die Wahl des Ortes, schließlich fänden in Kassel viele Kongresse statt – aufgrund der Gegebenheiten und der verkehrsgünstigen Lage. Der frühere Baunataler Bürgermeister Manfred Schaub war bis zu seinem Tod im Mai diesen Jahres Vizepräsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) und soll sich für Kassel als Austragungsort des Trainerkongresses eingesetzt haben. Der BDFL ist der Ausrichter dieser Veranstaltung.

Was ist das Besondere am Amateurfußballkongress?

Er findet erst zum dritten Mal statt – zuletzt 2012. Und wo war das? Genau: in Kassel. Damals zählten im Hotel La Strada auch der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger und der Teammanager Oliver Bierhoff zu den Teilnehmern. Der Präsident des hessischen Verbandes, Stefan Reuß, sieht in dem Kongress die Chance, Weichen für die Zukunft zu stellen: „Hier wurde beim letzten Mal beispielsweise die Zukunftsstrategie Amateurfußball, der sogenannte Masterplan, ins Leben gerufen, der in vielen Facetten dem Amateurfußball unter die Arme greift.“ Zu den positiven Errungenschaften gehören laut DFB unter anderem der Vereinsdialog, ein bundesweites Fairplay-Konzept, Kurzschulungen für Vereine und die Imagekampagne „Unsere Amateure. Echte Profis.“

Welche Themen stehen auf dem Programm?

Der DFB will mit dem Kongress die Basis stärken. Dazu begegnen sich Vertreter aller Ebenen auf Augenhöhe. Dazu zählen die Amateurvereine, Fußballkreise, Landes- und Regionalverbände sowie der DFB selbst. Die Teilnehmer beraten über die Themen Amateurfußball 2024, Externe Rahmenbedingungen für die Vereine, Verbandsentwicklung, Qualifizierungsangebote und Digitalisierung.

Und was passiert beim Trainerkongress?

Noch ist viel Zeit bis Ende Juli 2019, da steht noch kein genaues Programm für die Veranstaltung fest. Einer, der schon häufig an diesen Kongressen teilgenommen hat, ist der Trainer des CSC 03 Kassel, Lothar Alexi. „Es ist eine schöne Sache, dass dieser mal in Kassel stattfindet, sonst ist es meist in Städten wie Augsburg, Hannover oder Dresden“, sagt der Coach. Jedes Jahr würde die Fortbildung angeboten, mindestens alle drei Jahre müsse ein A-Lizenz-Trainer an der Veranstaltung teilnehmen, um seine Pflichtlehrstunden zu erreichen, und damit seinen Schein zu behalten.

Beim Trainerlehrgang finden im Kongress Palais Stadthalle die Fachvorträge statt. Die Praxisdemonstrationen werden im Auestadion ausgerichtet. Bei den Vorträgen und praktischen Übungen erhalten die Trainer Anregungen für das eigene Training. „Beispielsweise, wie ich mit meiner Mannschaft das schnelle Umschaltspiel trainieren kann“, sagt Alexi. Außerdem bekommen die Coaches den neuesten Wissensstand der Technik wie bei der Leistungskontrolle der Spieler vorgestellt.

Wer nimmt an diesem Kongress teil?

„Diese Fortbildung ist immer auch ein Promi-Schaulaufen“, sagt Alexi. Felix Magath, Christoph Daum, Guido Buchwald oder Matthias Sammer – alle sind auf diesen Kongressen schon mal anzutreffen. Auch heimische Trainer wie Tobias Cramer (KSV Hessen), Jörg Müller (SV Kaufungen), Rafal Klajnszmit (SV 07 Eschwege) und Alexi nehmen an der Veranstaltung regelmäßig teil.