0:1! Nörten-Hardenberg verliert das Derby gegen Bovenden

Sülbeck bringt drei Punkte aus Bilshausen mit

+ © Schirmacher Der Torschütze zum 3:0-Endstand für Sülbeck/Immensen: Lukas Niesmann. © Schirmacher

Northeim. Der SSV Nörten-Hardenberg findet in der Fußball-Bezirksliga aktuell nicht so richtig in die Spur. Am Mittwochabend gab es im Derby gegen den benachbarten Bovender SV eine 0:1-Heimniederlage. Auch die SVG Einbeck unterlag in Seulingen mit 1:2. Der FC Sülbeck/Immensen hingegen bleibt dank des 3:0-Sieges beim SV Bilshausen dem Göttinger Spitzenduo dicht auf den Fersen.