10:4! Sudheim gegen Edemissen in Schusslaune

Denkershausen und Auetal fahren Auswärtssiege ein

+ © Kaja Schirmacher Arm an Arm: Daniel Quentin (rechts) versucht noch irgendwie, den Lindauer Nils Ronnenberg am Kopfball zu hindern. © Kaja Schirmacher

Northeim. In der Fußball-Kreisliga feierte der TSV Sudheim mit dem 10:4-Sieg über den TSV Edemissen den dritten zweistelligen Erfolg in dieser Saison. Die Spitzenteams Auetal (6:0 in Nörten) und Denkershausen (4:1 in Höckelheim) meldeten Siege.