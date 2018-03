1000 Fans in der S-Arena

Handball-3.Liga: Vorverkaufstart für NHC-Spiel in Göttingen gegen Großwallstadt

+ Vorfreude auf das Spiel des Jahres: Der Northeimer HC um Michael Dewald (re.) trifft am 15. April in der Göttinger S-Arena auf Tabellenführer TV Großwallstadt. Archivfoto: zje/nh

Northeim/ Göttingen. Ein Spiel, ein Ziel: Für das Drittliga-Heimspiel am Sonntag, 15. April (17 Uhr) gegen den TV Großwallstadt, wechseln die Handballer des Northeimer HC ihre Heimspielstätte. Statt in der angestammten Schuhwallhalle trifft der Aufsteiger nun in der Göttinger S-Arena auf den Traditionsklub, in dessen Erfolgsliste sechs Meistertitel und fünf Europapokalsiege stehen.