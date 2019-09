Hohe Heimpleite für den Northeimer HC

Northeim – Das 22:34 (8:18)-Heimdebakel des Northeimer HC gegen die HSG Bieberau-Modau zeigte schonungslos alle Schwächen bei den Gastgebern auf.

Der kleine Kader war dem Tabellenführer in der ersten Halbzeit nicht gewachsen. Eine schwache Abwehrleistung und zu durchsichtige Angriffe wechselten sich mit Abschlusspech ab. Immerhin: Der NHC zeigte Moral, spielte in der zweiten Halbzeit zeitweise auf Augenhöhe und wendete die drohende Ergebnis-Katastrophe noch ab.

Ob es an der fehlenden Unterstützung durch das Publikum in der nicht ausverkauften Schuhwallwalle lag oder an der starken körperlichen Präsenz der Odenwälder Falken: Viel zu lange ließ sich das Team von Trainer Barnkothe von der eingespielten Abwehr der Falken und von Keeper Martin Juszbasic den Schneid abkaufen. Bieberau führte bereits nach 60 Sekunden mit 2:0, bevor Sören Lange der Anschluss gelang. Schwarz-Gelb scheiterte vor allem bei Standardsituationen am hervorragend eingestellten Bieberauer Torhüter Juszbasic, der bei den durchsichtigen Würfen von Malte Wodarz und Efthymios Iliopoulos oft schon beim Wurfansatz in der richtigen Ecke stand. Nur acht NHC-Tore zur Halbzeitpause: Das hatte es in der Schuhwallhalle lange nicht gegeben.

Auch nach der Pause spazierten die Bieberauer Angreifer nach Belieben durch die Abwehr. Zehn Minuten lang erhöhte die HSG Tor um Tor auf einen 16-Tore-Vorsprung – eine Katastrophe deutete sich an. Doch dann beendete Jannis Wilken den Bieberauer Sturmlauf. Die Abwehr des NHC passte sich der gegnerischen Härte an, die von den jungen Schiedsrichtern zu selten geahndet wurde. Wodarz stieg erstmals über den gegnerischen Block und ließ dem Gäste-Keeper mit mächtigen Würfen keine Chance. Auch Fabian Ullrich im Northeimer Tor steigerte sich und glänzte mit einigen Paraden. Höhepunkt war ein gehaltener Strafwurf von Nachwuchs-Keeper Björn Wenderoth fünf Minuten vor Schluss.

„Wir hatten zu viel Respekt“, fasste Co-Trainer Jens Schuboth die Heimpleite zusammen. Doch Schuboth fand auch Lob für sein Team: „Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und energisch Widerstand geleistet. Nun muss sie kommendes Wochenende zu Hause gegen Hanau zeigen, was in ihr steckt.“ zaj

Northeimer HC: Ullrich, Wenderoth, Gobrecht - Bode 1, Gerstmann 4, Hempel, Iliopoulos 1, Lange 4 (2/3), Schlüter 1, Seekamp 1, Springer, Stöpler 1/1, Wodarz 6.