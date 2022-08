24. Bergbräu-Trophy in Uslar: Heimische Bilanz war überschaubar

Teilen

Sieger bei den Herren 50 im Rahmen der Uslarer Bergbräu Trophy: Kai Könnecker (Hildesheim). © Glenn Röber

Schwülheißes Wetter am Donnerstag, nahezu ideale Verhältnisse von Freitag bis Sonntag und 23 Spiele, die erst im Match-Tiebreak des dritten Satzes entschieden wurden.

Uslar – Das waren nur einige Rahmenbedingungen und Highlights der 24. Bergbräu-Trophy im Rahmen der DUNLOP Senior Tour 2022 in Uslar mit 112 Teilnehmern.

Diese lobten die reibungslose Organisation mit dem UTC-Vorsitzenden und Turnierdirektor Andreas Ahlborn, Turnierleiter Wilhelm Holz sowie mit den Oberschiedsrichtern Steffen Müller, Martin Krzempek und Gerd Roggenbrodt.

Die sportliche Bilanz für die Aktiven aus den heimischen Vereinen war überschaubar. In den Hauptfeldern schieden alle Moringer und Uslarer spätestens in der zweiten Runde aus. In den Nebenrunden gab es zwei Turniersiege und drei weitere Finalteilnahmen.

Bei den Herren 60 gewann Michael Marks (VfB Uslar) gegen seinen Teamkameraden Carlo Ilse 6:4, 6:3. Manfred Bertelsmann (SV 07 Moringen) freute sich über das 6:4, 6:4 gegen den favorisierten Kuno Winn (Hannover). Veronika Seidel (UTC) verlor ihr Finale mit 3:6, 6:7 bei den Damen 45 gegen Kerstin Kühling (Hoheneggelsen). Der für den TC Northeim spielende Einbecker André Höllermann unterlag bei den Herren 40 das Finale 1:6, 0:6 gegen Lutz Pohl (Hannover).

Der Göttinger Eberhard Wilke stand in den drei Turniertagen der Herren 65 mehr als sieben Stunden auf dem Platz und absolvierte ein Mammutprogramm mit mehr als 60 000 absolvierten Schritten und siegte drei Mal im Match-Tiebreak.

Zwei Finalspiele auf dem Centercourt sorgten immer wieder für spontane Beifallskundgebungen. Im Endspiel der Herren 55 standen sich mit Klaus-Peter Elsmann (Oldenburg) und Holger Bredel (Hildesheim) zwei der besten Spieler Norddeutschlands gegenüber. Beide hatten im dritten Satz mehrere Matchbälle. Seine dritte Möglichkeit nutzte Elsmann mit 13:11 und freute sich über seinen ersten Erfolg auf dem Sandplatz gegen den Hildesheimer.

Mit Kai Könnecker sorgte ein weiterer Spieler aus der Domstadt bei den Herren 50 für Furore. Im Halbfinale fügte er dem Trophy-Stammgast Jörgen Aberg (Berlin) dessen erste Niederlage in Uslar zu. Mit 6:2, 6:7, 10:7 triumphierte Könnecker ebenso knapp wie im Finale gegen Neil Smith (Delbrück) mit 4:6, 7:5, 10:4.

Zahlreiche UTC-Mitglieder waren rund um die Uhr im Einsatz. Ein junges Team sorgte für nahezu ideale Platzverhältnisse und erntete viel Anerkennung durch die Spielerinnen und Spieler. Diese zum Teil weit angereisten Teilnehmer sowie die zahlreichen Zuschauer genossen die Atmosphäre auf der UTC-Anlage am Försterweg.

Weitere Trophysieger

Damen 30: Christine Menz (Höxter), D55: Annegret Müller-Dornieden (Göttingen), D65: Ute Simon (Hannover).

Herren 30: Fabian Stondzik (Kassel), H40: Meik Röhrig (Lohfelden), H60: Klaus-Dieter Stondzik (Eschborn), H70: Bernhard Hartmann (Hiddesen), H75: Norbert Burandt (Hannover), H80: Dieter Kühl (Hannover).

Nebenrunden: Herren 50: Benjamin Krug (Hertingshausen), H55: Joachim Klaehn (Hanau), H65: Manfred Peschel (Kassel), H70: Peter Hagedorn (Göttingen). (zhz)

Sieger der Nebenrunde H60 im Rahmen der Uslarer Bergbräu Trophy: Michael Marks (VfB Uslar). © Glenn Röber