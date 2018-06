5:0 im Pokalfinale! Moringen lässt Höckelheim abblitzen

Denkershausen. Zu einer klaren Angelegenheit ist das Endspiel um den Sparda-Bank-Kreispokal der Fußballer am Sonntagnachmittag in Denkershausen geworden. Der vorab leicht favorisierte SV Moringen setzte sich mit 5:0 (1:0) gegen den SV Höckelheim durch. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Duell.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Die Partie begann behäbig. In einem Endspiel, in dem natürlich beide Teams erstmal auf eine kompakte Defensive achten wollten, tat sich anfangs entsprechend wenig. Das änderte sich nach der Moringer Führung durch Steffen Netter (21.). Danach trauten sich die Höckelheimer etwas mehr zu. Und kamen auch durchaus zu Gelegenheiten.

Die Moringer waren spielerisch stärker, die Höckelheimer hielten mit Kampf und vollem Einsatz dagegen. Doch den nächsten Nackenschlag für den SVH gab es schon fünf Minuten nach Wiederbeginn, als Marcel Kollstedt auf 2:0 erhöhte. Das war der Knackpunkt. In der Folge gaben die Jungs von Trainer Marco Düe klar den Ton an und schraubten das Ergebnis in vorher nicht vermutete Höhen.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Ja. Die Moringer waren die bessere Mannschaft. Unter Regie vom starken Kapitän Steffen Netter lief der Ball beim SVM flüssiger durch die Reihen. Höckelheims Abwehr stemmte sich lange vehement gegen die Moringer Angriffe, verlor aber in der zweiten Halbzeit mit dem verletzten Fabian Neumann den Taktgeber und Organisator. Das war in der Folge deutlich zu merken.

Wie war die Stimmung in Denkershausen?

Auf Moringer Seite natürlich bestens. Dafür sorgte der Spielverlauf. Die ebenfalls zahlreich mitgereisten Höckelheimer Anhänger (und auch die neutralen Zuschauer) hätten sich allerdings etwas spannendere 90 Minuten gewünscht. Doch da hatten die dominanten Moringer Kicker an diesem Tage ganz andere Pläne gemacht.