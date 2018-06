5:1 in Gladebeck! Elvershausen kurz vor dem Ziel

TSV kann den Titel nächsten Sonntag perfekt machen

+ © Ottmar Schirmacher Klare Sachen: Der Schönhagener Jascha Bunke klärt die Situation vor dem Hollenstedter Nico Bohne. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Die Meisterentscheidung in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 ist verschoben worden. Am Wochenende gab sich das Spitzentrio keine Blöße. Mit einem Sieg in Uslar kann Elvershausen aber am nächsten Sonntag Nägel mit Köpfen machen.