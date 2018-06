8:0! Nörten-Hardenberg schießt Werratal ab

Alle Hände voll zu tun: Matthias Adam, Platzsprecher bei der SG Werratal, war am Sonntag um seinen Job nicht zu beneiden. Am Ende musste er sogar acht Mal einen Treffer für die Gäste aus Nörten „aufhängen“.

Northeim. Kantersieg für den SSV Nörten-Hardenberg in der Fußball-Bezirksliga: Mit sage und schreibe 8:0 fegten die SSVer die abstiegsbedrohte SG Werratal von dessen Platz. Die übrigen drei heimischen Teams waren dagegen nicht so erfolgreich. Sie kassierten durch die Bank Niederlagen. Wieder etwas ernster ist die Lage für die SVG Einbeck nach dem 1:3 beim Mitkonkurrenten SG Lenglern.

SG Werratal - SSV Nörten-Hardenberg 0:8 (0:2). „Ich hatte von einem abstiegsbedrohten Gegner weitaus mehr Widerstand erwartet“, sagt SSV-Trainer Jan Diederich. So aber verzeichnete der SSV nahezu 90 Prozent Ballbesitz und nutzte die sich bietenden Torchancen glänzend, wogegen Werratal vor dem Gehäuse von Dominik Hillemann ganz selten auftauchte. Da hatte der Werrataler Platzsprecher mit dem Aufhängen der Ergebnistafeln weitaus mehr Beschäftigung. „Das hat erneut richtig gut ausgesehen, wie wir heute Fußball gespielt haben“, lobte Diederich seine Mannen. Platz vier ist damit gefestigt. - Tore: 0:1 Deppe (11.), 0:2 Iloge (21.), 0:3 Duymelinck (47.), 0:4 Iloge (51.), 0:5 Stief (55.), 0:6/0:7 Duymelinck (62./86.), 0:8 Zeibig (89.).

SSV: Hillemann - Engelhardt (69. Siebert), Horst, Friedrichs, Grasmück (74. Wienecke) - Stief, Kunz, Zeibig, Deppe (69. Armbrecht) - Iloge, Duymelinck.

SV Bilshausen - Eintracht Northeim II 4:2 (1:1).Mit ihrer robusten Spielweise verschafften sich die Bilshäuser den entscheidenden Vorteil zum letztlich verdienten Erfolg. Zudem eroberten die Gastgeber auch die Lufthoheit, was sich besonders bei Standards auswirkte. „Die körperliche Präsenz der Bilshäuser hat uns nicht gelegen“, sagte Eintracht-Betreuer Uli Höcker. - Tore: 0:1 E. Köhler (40.), 1:1 Goldmann (42.), 2:1 Heinrich (50.), 2:2 Goddon (58.), 3:2 Strüber (77.), 4:2 Heinrich (90.).

Eintracht: M. Köhler - Grünwaldt, Reutter, Eckermann, Nutt - Rüffer, Bajrami (73. Kern), J. Hofmann, Goddon - E. Köhler (73. Weißenborn), Bode.

SG Lenglern - SVG Einbeck 3:1 (1:0). Obwohl alle taktischen Vorhaben der Einbecker mit dem frühen Rückstand über den Haufen geworfen waren, rafften sich die Gäste auf und konnten den energischen Aktionen der Hausherren widerstehen. Als Ziegler zum 1:1 traf, keimte Hoffnung auf, doch nach einem Eckstoß lag Lenglern wieder vorn. Ganz bitter, dass Ziegler und Strzalla je ihre fünften gelben Karte sahen und nun gesperrt sind. - Tore: 1:0 Heimbüchel (6.), 1:1 Ziegler (55.), 2:1 Kleinschmidt (60.), 3:1 Beyazit (90.+3).

SVG: Schlieper - Valenta (49. Triantafillou), Strzalla, Salim, Reinert - Niemann, Pape (73. Demir), Schier, Becker - Bühring, Ziegler.

Sparta Göttingen - FC Sülbeck/Immensen 1:0 (0:0). In der ersten halben Stunde hatte Sparta mehr vom Spiel, was FC-Keeper Timo Lesch mehrfach in den Blickpunkt rückte. Danach folgte eine bessere Phase für die Jungs von Trainer Markus Schnepel - allerdings ohne zählbaren Erfolg. „Wir waren mit Sparta auf Augenhöhe und hätten ebenso gewinnen können“, bemerkte Schnepel. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, als die Gastgeber nach einem Standard trafen. - Tor: 1:0 Rudzki (47.).

FC: Lesch - Pach (55. Fr. Papenberg), Ph. Papenberg, Salfeld, Wielert (72. T. Grobecker) - Heisig, Fl. Papenberg, Niesmann, Ahlborn (63, Breitenstein) - Sieghan, Statz. (osx)