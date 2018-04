8:5! Torspektakel zwischen Auetal II und Bad Gandersheim

Satte 13 Tore beim Derby

Northeim. Das Ergebnis des Spieltages in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 gab es bereits am Freitag in Sebexen, wo im Derby satte 13 Treffer fielen. Und Auetal II sorgte auch für die Überraschung des Spieltages, als es zwei Tage später dem Titelanwärter Vardeilser SV zwei Zähler abknöpfte.