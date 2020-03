Achtungserfolg für Eintracht Northeim bei Spitzenreiter Hildesheim

Harter Zweikampf: Im Hinspiel kamen Maurice Fiolka (roter Dress) und die Northeimer mit 1:2 ins Straucheln – am gestrigen Sonntag bewiesen sie jedoch in Hildesheim Standfestigkeit und holten einen Punkt.

Im Spiel eins nach der Trennung von Trainer Simon Schneegans kam Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim zu einem kaum erwarteten 1:1 (1:1) bei Tabellenführer VfV Borussia 08 Hildesheim. Julian Kratzert erzielte die schnelle Führung für die Gäste, Plaschke sorgte nach 21 Minuten schon für den Endstand.

Das neue Trainergespann Nils Reutter/Jan Ringling schien die Eintrachtler, die mit Baar und Hehn in der Innenverteidigung antraten und vorn Franke und Kratzert aufboten, zunächst richtig zu beflügeln. Nur gut zwei Minuten waren gespielt, als die erste Northeimer Ecke auf Grunert kam, der Julian Kratzert bediente. Der Ex-Weender fackelte nicht lange und brachte die Rot-Gelben, die im Friedrich-Ebert-Stadion ganz in Grün antraten, in Front. Der Spitzenreiter wurde eiskalt überrascht, ein ordentlicher Auftritt der Eintracht-Youngsters.

In der Folge kamen die VfVer aber zunehmend auf und hatten mehr Spielanteile. Alles andere als gelungen waren mehrmals die Abschläge von Eintracht-Keeper Tautermann, der so für Gefahr vor dem eigenen Gehäuse sorgte. In der 41. Minute verletzte er sich dabei auch noch. Zuvor hatte er den Ausgleich der Hildesheimer hinnehmen müssen. Nach einem Freistoß pennte die Eintracht-Defensive. VfV-Urgestein Benny Plaschke lochte zum 1:1 ein. In der 36. Minute kam der VfV zu einer Doppel-Chance, konnte sie aber nicht verwerten.

Zur zweiten Halbzeit löste Meyer den angeschlagenen Christopher Tim Tautermann im Eintracht-Kasten ab. Die Spielanteile nivellierten nach der Pause, doch zu klaren Möglichkeiten kamen die Northeimer eher nicht. Aber die Körpersprache stimmte zumindest – ebenso wie die kämpferische Einstellung und die nötige Aggressivität.

Defensiv zeigte Eintracht eine solide Leistung, versuchte, den Ball möglichst weit weg vom Tor zu halten. In der Schlussphase hatte der VfV dennoch die Chance zum Siegtor, doch Leon Heesmanns Schuss prallte von der Querlatte zurück – Glück für Eintracht! Torwart Meyer und der eingewechselte Fahlbusch erhielten noch die Gelbe Karte wegen Spielverzögerung, was man aus Northeimer Sicht nachvollziehen konnte.

Eintracht: Tautermann (46. Meyer) - Westfal, Hehn, Baar (55. Fahlbusch), Riedel - Mähner, Blötz, Grunert, Fricke - Kratzert (79. Defli), Franke.

Tore: 0:1 Kratzert (3.), 1:1 Plaschke (21.), azx