Bergbräu-Cup der Altherren: Denkershausen und Vardeilsen wollen den Pokalsieg

Northeim. Der zweite Pokalsieger des Fußballkreises Northeim/Einbeck der Saison 2017/18 (nach den Frauen am Freitagabend) wird bei den Altherren ermittelt. In Vogelbeck treffen am Samstag ab 15 Uhr im Finale um den Bergbräu-Cup die Mannschaften der SG Denkershausen/L. und des Vardeilser SV aufeinander.

Die Denkershäuser Routiniers können dabei ein goldenes Wochenende einläuten, bevor die 1. Mannschaft am Sonntag um den Kreismeistertitel kämpft. Den Mannen um Kapitän und Torjäger Thomas Bosse (25 Treffer) fällt in diesem Vergleich die Favoritenrolle zu. Den Titel in der Kreisklasse sicherten sich die Denkershäuser bereits in souveräner Manier. Dabei kassierten sie in 20 Punktspielen ihre einzige Niederlage mit 0:4 in Mackensen. An gleicher Stätte machten die Blau-Weißen später mit dem 2:1-Sieg den Finaleinzug perfekt.

Etwas bescheidener lesen sich die Zahlen auf Vardeilser Seite. Mit 19 Punkten Rückstand auf Denkershausen belegte der VSV Rang drei in der regulären Saison. Vor zwei Jahren scheiterte der Klub im Finale mit 1:2 gegen Sülbeck/Immensen. (osx)